Вступ України до Організації Північноатлантичного договору стане важливим кроком на шляху до подолання російської агресії. Але для цього державі потрібні союзники.

Перш за все, Україна повинна мати відповідний спеціальний статус. Таку думку в ефірі програми "Що це було" висловив російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський.

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Піонтковський: Україні потрібні союзники вже сьогодні

За його словами, такий статус має низка держав, серед яких Ізраїль, Японія та Австралія.

Україні потрібні союзники не через рік (як займає будь-яка процедура вступу в НАТО), а сьогодні – завтра. Це справді реально зробити завтра,

– зазначив Піонтковський.

Він відзначив, що зокрема в Сенаті головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі заявив, що у випадку воєнного нападу Росії на Україну Альянс воюватиме з нею.

Повний випуск програми "Що це було": дивіться відео

Росіяни розцінюють вступ України в НАТО як смерть

Водночас спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що росіяни розцінюють вступ України в НАТО як смертельну загрозу.

Це, за його словами, означає, що українцям доведеться пройти дуже нелегкий час для вступу в Альянс.

Ціною за цей шлях може бути повномасштабна війна з Росією,

– наголосив Арестович.

Він також зауважив, що проміжний статус головного партнера США був би дуже потужним важелем і позицією на шляху України до НАТО. "Але російським режим не змириться з цим", – додав представник у ТКГ.