В ГСЧС отметили, что причиной масштабных пожаров чаще всего является человеческое легкомыслие. Украинцы пренебрегают правилами пожарной безопасности во время объявления пожароопасного периода.

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В каких регионах будет угроза пожаров

На выходных:

  • в восточных областях,
  • на Волыни,
  • в Житомирской области,
  • в Крыму.

В понедельник:

  • во Львовской области,
  • Тернопольской,
  • Хмельницкой,
  • Винницкой,
  • Сумской,
  • Николаевской.

На ликвидацию таких пожаров ежедневно в Украине тратится большое количество человеческого и материального ресурса. И жаль, что граждане не понимают во сколько государству обходится один брошенный в лесу окурок или сожженный мусор,
– подчеркнули спасатели.

Что запрещено в течение пожароопасного периода

  • Посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;
  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • заезжать на автомобиле в лес;
  • курить, бросать в лесу непогашенные спички или окурки;
  • оставлять в лесу пропитанное бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами ветошь;
  • охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
  • создавать свалки и сжигать отходы;
  • сжигать стерню и послеуборочные остатки на сельскохозяйственных полях;