У ДСНС наголосили, що причиною масштабних пожеж найчастіше є людська легковажність. Українці нехтують правилами пожежної безпеки під час оголошення пожежонебезпечного періоду.

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У яких регіонах буде загроза пожеж

На вихідних:

  • у східних областях,
  • на Волині,
  • у Житомирській області,
  • в Криму.

У понеділок:

  • у Львівській області,
  • Тернопільській,
  • Хмельницькій,
  • Вінницькій,
  • Сумській,
  • Миколаївській.

На ліквідацію таких пожеж щодня в Україні витрачається велика кількість людського та матеріального ресурсу. І шкода, що громадяни не розуміють у скільки державі обходиться один залишений у лісі недопалок або спалене сміття,
– наголосили рятувальники.

Що заборонено впродовж пожежонебезпечного періоду

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • заїжджати автомобілем до лісу;
  • палити, кидати у лісі непогашені сірники або недопалки;
  • залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
  • полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • створювати смітники та спалювати відходи;
  • спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;