У ДСНС наголосили, що причиною масштабних пожеж найчастіше є людська легковажність. Українці нехтують правилами пожежної безпеки під час оголошення пожежонебезпечного періоду.

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У яких регіонах буде загроза пожеж

На вихідних:

у східних областях,

на Волині,

у Житомирській області,

в Криму.

У понеділок:

у Львівській області,

Тернопільській,

Хмельницькій,

Вінницькій,

Сумській,

Миколаївській.

На ліквідацію таких пожеж щодня в Україні витрачається велика кількість людського та матеріального ресурсу. І шкода, що громадяни не розуміють у скільки державі обходиться один залишений у лісі недопалок або спалене сміття,

– наголосили рятувальники.

Що заборонено впродовж пожежонебезпечного періоду