У ДСНС наголосили, що причиною масштабних пожеж найчастіше є людська легковажність. Українці нехтують правилами пожежної безпеки під час оголошення пожежонебезпечного періоду.
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У яких регіонах буде загроза пожеж
На вихідних:
- у східних областях,
- на Волині,
- у Житомирській області,
- в Криму.
У понеділок:
- у Львівській області,
- Тернопільській,
- Хмельницькій,
- Вінницькій,
- Сумській,
- Миколаївській.
На ліквідацію таких пожеж щодня в Україні витрачається велика кількість людського та матеріального ресурсу. І шкода, що громадяни не розуміють у скільки державі обходиться один залишений у лісі недопалок або спалене сміття,
– наголосили рятувальники.
Що заборонено впродовж пожежонебезпечного періоду
- Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
- розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- заїжджати автомобілем до лісу;
- палити, кидати у лісі непогашені сірники або недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я;
- полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- створювати смітники та спалювати відходи;
- спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;