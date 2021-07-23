Синоптики пояснюють, що в Україні знову буде літня спека. В Укргідрометцентрі кажуть, що у неділю буде спекотніше, ніж в суботу.
Зауважте Земля почала рости на очах: у мережі показали унікальний природний феномен в Індії – відео
Прогноз погоди на 24 липня
У суботу, 24 липня, на всій території Україні буде тепла погода. Температура повітря прогріється в середньому до +26...+28 градусів. Найтепліше буде на Сході та Півдні країни. Вночі найтепліше буде на Одещині – до +18...+20 градусів.
Прогноз погоди на 24 липня / Карта Укргідрометцентру
Прогноз погоди на 24 липня
У неділю погода в Україні буде на кілька градусів вищою, ніж у суботу. Синоптики прогнозують до +28...+30 градусів на Сході та до +27…+32 на Півдні.
До речі, найспекотніше у неділю буде на Херсонщині та у Криму – там вдень буде +30...+32 градуси та +29...+31 відповідно.
Прогноз погоди на 25 липня / Карта Укргідрометцентру
На вихідних в Україні буде антицеклон, – синоптикиня
Наталка Діденка написала у фейсбуці, що найближчі вихідні – це ідеальний час для мандрівок Україною.
Вихідними Україна знову буде в гостях у антициклона, але це вже інший синоптичний ґатунок. Без сильної спеки!
– повідомила Діденко.
Вона пояснила, що практично повсюди очікується +23...+28 градусів. Тільки у неділю на Півдні бути до +30 градусів.
"Субота й неділя подарують багато сонця, опади малоймовірні, найімовірніші розкішні білі купчасті хмарки – милуйтеся! Дощі можливі хіба що в Карпатах і зачеплять північні райони Сумщини та Чернігівщини", – пояснила синоптикиня.