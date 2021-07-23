Синоптики пояснюють, що в Україні знову буде літня спека. В Укргідрометцентрі кажуть, що у неділю буде спекотніше, ніж в суботу.

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Прогноз погоди на 24 липня

У суботу, 24 липня, на всій території Україні буде тепла погода. Температура повітря прогріється в середньому до +26...+28 градусів. Найтепліше буде на Сході та Півдні країни. Вночі найтепліше буде на Одещині – до +18...+20 градусів.



Прогноз погоди на 24 липня / Карта Укргідрометцентру

Прогноз погоди на 24 липня

У неділю погода в Україні буде на кілька градусів вищою, ніж у суботу. Синоптики прогнозують до +28...+30 градусів на Сході та до +27…+32 на Півдні.

До речі, найспекотніше у неділю буде на Херсонщині та у Криму – там вдень буде +30...+32 градуси та +29...+31 відповідно.



Прогноз погоди на 25 липня / Карта Укргідрометцентру

На вихідних в Україні буде антицеклон, – синоптикиня

Наталка Діденка написала у фейсбуці, що найближчі вихідні – це ідеальний час для мандрівок Україною.

Вихідними Україна знову буде в гостях у антициклона, але це вже інший синоптичний ґатунок. Без сильної спеки!

– повідомила Діденко.

Вона пояснила, що практично повсюди очікується +23...+28 градусів. Тільки у неділю на Півдні бути до +30 градусів.

"Субота й неділя подарують багато сонця, опади малоймовірні, найімовірніші розкішні білі купчасті хмарки – милуйтеся! Дощі можливі хіба що в Карпатах і зачеплять північні райони Сумщини та Чернігівщини", – пояснила синоптикиня.

Зверніть увагу! Негода 21 – 22 липня наробила багато лиха на території України. Зокрема пошкодила дахи багатоповерхівок, покидала дерева, підтопила майже 40 житлових будинків. Злива та вітер лютували на Донеччині, Луганщині та Одещині.