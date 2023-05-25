В четверг, 25 мая, и в пятницу, 26-го, определенные регионы Украины атакуют шквальные дожди. Их жителям следует позаботиться о своей безопасности.

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Подробно о ситуации

Собственно, на Левобережье, Киевщине, южных областях, в Карпатах и на Закарпатье синоптики предупреждают о грозах 25 мая. В связи с этим даже объявлен І уровень опасности – желтый.



В каких областях – грозы 25 мая / Карта Укргидрометцентра

В то же время 26 мая днем в Украине, помимо большинства северных регионов, будут шквальные осадки, и также из-за этого объявлено І уровень опасности – желтый.



Где будет дождь 26 мая / Карта Укргидрометцентра

Обратите внимание! Желтый уровень опасности является предупреждением для людей, что погода может причинить вред. Скажем, повредить лесонасаждения или определенные объекты инфраструктуры.

Что делать в случае штормового предупреждения