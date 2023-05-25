У четвер, 25 травня, та у п'ятницю, 26-го, певні регіони України атакують шквальні дощі. Їхнім жителям варто подбати про свою безпеку.

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Детально про ситуацію

Власне, на Лівобережжі, Київщині, південних областях, в Карпатах та на Закарпатті синоптики попереджають про грози 25 травня. У зв'язку з цим навіть оголошено І рівень небезпеки – жовтий.



У яких областях – грози 25 травня / Карта Укргідрометцентру

Водночас 26 травня вдень в Україні, крім більшості північних регіонів, будуть шквальні опади та також через це оголошено І рівень небезпеки – жовтий.



Де дощитиме 26 травня / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Жовтий рівень небезпеки є попередженням для людей про те, що погода може заподіяти шкоди. Скажімо, пошкодити лісонасадження чи певні об'єкти інфраструктури.

Що робити у разі штормового попередження