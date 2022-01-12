Это касается западных областей. Поэтому спасатели призывают быть осторожными
Темы Украинцев ждет очень холодная ночь, температура опустится до -24
Лютые морозы
Кроме сильного ветра, ситуацию будут осложнять морозы. Синоптики предупредили украинцев, что в ближайшее время серьезно похолодает. Особенно холодной будет ночь на 13 января.
Местами температура воздуха опустится до -18… -24 градусов. Речь идет о северных и северо-восточных регионах.
Потепление не заставит себя ждать
Потеплеет быстро. Днем 13 января потепление придет на Запад, а с 14 января – в большинство областей.
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