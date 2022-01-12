Зима в Украине громко напоминает о себе сильными морозами. О низкой ночной температуре сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Ночью ударят морозы до -24 градусов

По словам Диденко, ночь на 13 января будет самой холодной за этот зимний сезон.

В ночь на четверг (13 января – 24 канал) столбики термометров опустятся до -11...-19 градусов,

– отметила синоптик.

Она уточнила, что в северных и северо-восточных регионах местами будет до -18…-24 градусов. Уже днем ​​столбики термометров будут показываться в среднем -4…-9 градусов.

Диденко добавила, что со дня 13 января начнется потепление на Западе, а с 14 января – в большинстве областей.

В то же время в Укргидрометцентре дают более оптимистичный прогноз. Холоднее всего ночью будет на Черниговщине, Киевщине и Сумщине – -17…-20 градусов.

Кроме того, 13 января будет дуть порывистый, моментами даже штормовой, ветер. Что касается осадков, снег может пройти в Карпатах, местами на Севере и в Центре, на остальных территориях – сухо.

Морозы уже охватили Карпаты

В Карпатах царит настоящая зима – там лежит снег и ударили сильные морозы.

По информации Черногорского горного поисково-спасательного поста, утром 12 января на горе Поп Иван температура воздуха опустилась до -19 градусов.

В связи с интенсивным приростом снежного покрова 12 января на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей будет держаться умеренная опасность второго уровня.

Обратите внимание – что делать, если вы потеряетесь в зимних горах: смотрите видео

Отрывок из сообщения Наталки Диденко:

Ближайшая ночь в Украине будет холодной!

Ведь ночью на четверг столбики термометров опустятся до -11...-19 градусов, на Севере и северо-востоке местами до -18...-24 градусов.

Завтра днем ​​температура воздуха будет составлять в большинстве областей -4...-9 градусов.

В западных областях 13 января начнется потепление, ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Кстати, это потепление уже днем ​​14 января, на Василия, охватит большую часть Украины. Так что готовьте головы и гардероб к этим мощным температурным прыжкам.

Ветер завтра удержится северо-западного направления, порывистый, временами до штормового.