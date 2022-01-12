Зима в Україні гучно нагадує про себе сильними морозами. Про низьку нічну температуру повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Вночі вдарять морози до -24 градусів

За словами Діденко, ніч на 13 січня буде найхолоднішою за цей зимовий сезон.

У ніч на четвер (13 січня – 24 канал) стовпчики термометрів опустяться до -11...-19 градусів,

– зазначила синоптикиня.

Вона уточнила, що на у північних та північно-східних регіонах місцями буде до -18…-24 градусів. Вже вдень стовпчики термометрів показуватимуть у середньому -4…-9 градусів.

Діденко додала, що з дня 13 січня почнеться потепління на Заході, а з 14 січня – у більшості областей.

Водночас в Укргідрометцентрі дають трохи оптимістичніший прогноз. Найхолодніше вночі буде на Чернігівщині, Київщині та Сумщині – -17…-20 градусів.

Крім того, 13 січня дутиме поривчастий, моментами навіть штормовий, вітер. Щодо опадів, то сніг може пройти в Карпатах, місцями на Півночі та в Центрі, на решті територій – сухо.

Морози вже охопили Карпати

У Карпатах панує справжня зима – там лежить сніг і вдарили потужні морози.

За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, вранці 12 січня на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -19 градусів.

У зв'язку з інтенсивним приростом снігового покриву 12 січня на високогір'ї Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей утримуватиметься помірна сніголавинна небезпека другого рівня.

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Уривок з допису Наталки Діденко:

Найближча ніч в Україні буде найхолоднішою!

Адже у ніч на четвер стовпчики термометрів опустяться до -11-19 градусів, на Півночі та північному сході місцями до -18-24 градусів.

Завтра вдень температура повітря становитиме в більшості областей -4-9 градусів.

У західних областях 13 січня почнеться потепління, очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

До речі, це потепління вже вдень 14 січня, на Василя, охопить більшу частину України. Так що готуйте голови і гардероб до цих потужних температурних стрибків.

Вітер завтра втримається північно-західного напрямку, поривчастий, часом до штормового.