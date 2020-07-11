Коронавирус обнаружили на судне "София". О ситуации уже знают в Минздраве, а за больными следят врачи.

Коронавирус на судне "София": детали

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время традиционного совещания в Офисе Президента. Слова главы Минздрава передает президентская пресс-служба.

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По словам Степанова, коронавирус обнаружили у большинства членов экипажа "Софии". Сейчас вся команда корабля находится на карантине – на изоляции.

Относительно больных, то они находятся под наблюдением врачей. Также в Минздраве определили маршруты, если будет нужна госпитализация.

Больше деталей ни Минздрав, ни пресс-служба президента Украины не обнародовали.

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Что этому предшествовало

В течение июня в Украине фиксировали 800 – 1000 новых случаев каждый день. Самым крупным антирекоменрдсменом стала Львовщина, которая по числу больных опередила и Киев, и Буковину (эти регионы лидировали на протяжении длительного времени).

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что рост количества инфицированных напрямую зависит от:

смягчения карантина правительством,

восприятия людьми адаптивного карантина как отмену ограничений.

Поэтому, по его словам, Украина не сможет преодолеть пандемию, если украинцы – и как частные лица, и как бизнес – не будут выполнять ограничительные меры, разработанные Кабинетом Министров.

Перед этим глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявлял, что инициирует усиление карантина из-за рекордных показателей новых больных.

Между тем, новый коронавирусный очаг зафиксировали в Одессе – здесь вспышка COVID-19 произошла на заводе крабовых палочек. Заразились 36 работников, однако они продолжали выходить на работу.

Ни администрация, ни владельцы завода не приняли надлежащих мер, чтобы отправить больных на больничный.