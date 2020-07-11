Коронавірус виявили на судні "Софія". Про ситуацію вже знають у МОЗ, а за хворими слідкують лікарі.

Коронавірус на судні "Софія": деталі

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час традиційної наради в Офісі Президента. Слова очільника МОЗ передає президентська пресслужба.

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За словами Степанова, коронавірус виявили у більшості членів екіпажу "Софії". Зараз вся команда корабля перебуває на карантині – на ізоляції.

Щодо хворих, то вони перебувають під наглядом лікарів. Також у МОЗ визначили маршрути, якщо буде потрібною госпіталізація.

Більше деталей ані МОЗ, ані пресслужба президента України не оприлюднили.

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Що цьому передувало

Упродовж червня в Україні фіксували 800 – 1000 нових випадків щодня. Набільшим антирекоменрдсменом стала Львівщина, яка за числом хворих випередила і Київ, і Буковину (ці регіони лідирували упродовж тривалого часу).

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зауважив, що зростання кількості інфікованих прямо залежить від:

пом'якшення карантину урядом,

сприйняття людьми адаптивного карантину як скасування обмежень.

Тому, за його словами, Україна не зможе подолати пандемію, якщо українці – і як приватні особи, і як бізнес – не будуть виконувати обмежувальні заходи, розроблені Кабінетом Міністрів.

Перед цим очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що ініціює посилення карантину через рекордні показники нових хворих.

Тим часом, новий коронавірусний осередок зафіксували в Одесі – тут спалах COVID-19 стався на заводі крабових паличок. Інфікувалися 36 працівників, проте вони продовжували виходити на роботу.

Ні адміністрація, ні власники заводу не вжили належних заходів, щоб відправити хворих на лікарняний.