В этом контексте следует вспомнить еще одного генерала – начальника штаба ВСУ Сергея Шаптала. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.

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Генерал Залужный – счастливый билет для Украины

Специалист уверен, что Валерий Залужный – это счастливый билет для Украины. Якобы если бы не было Залужного, неизвестно как бы разворачивались события и был бы кто-нибудь, кто смог бы организовать оборону, чтобы отбить атаку такого мощного врага.

Это сейчас мы улыбаемся и радуемся, что мы разбили "вторую армию мира". Но когда 170 тысяч заходили в Украину с 6 оперативных направлений, нужно было крутить головой на 360 градусов, чтобы остановить это нашествие,

– отмечает Олег Жданов.

При этом он заявил, что Украина встретила 24 февраля в условиях мирного времени. Ведь у нас не была развернута армия перед вторжением россиян.

"Я считаю, что это самый высокий класс, и очень большая заслуга именно генерала Залужного в плане организации, планирования и ведения боевых действий", – отмечает военный эксперт.

Он также отмечает, что главным генератором идей и решений в настоящее время является Генеральный штаб, которым руководит генерал-лейтенант Сергей Шаптала, а осуществляет военное руководство – генерал Валерий Залужный.

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Если бы Залужный был в России

Олег Жданов также заявил, что если бы в России был такой генерал как Валерий Залужный, Украина уже могла бы "сидеть под триколором". Впрочем, таких людей у врага нет.

Почему я говорю, что это наш счастливый билет. Из других военачальников – я не уверен, что кто-нибудь справился бы. Не хочу обсуждать другие кандидатуры, но мое мнение таково,

– говорит военный эксперт.

Валерий Залужный: коротко