В Кабмине сообщили, что 22 сентября под председательством премьера Дениса Шмыгаля состоялось заседание комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Во время заседания обсудили состояние реализации договоренностей, достигнутых во время проведения 22-го саммита Украина – ЕС и подготовку к проведению следующего саммита в октябре 2021 года.

Шмигаль подчеркнул, что Украина приоритетно работает над имплементацией Соглашения об ассоциации.

Результаты законодательной деятельности

В II квартале 2021 года утвердили 22 приоритетных евроинтеграционных проекта актов, из которых одобрили 7 законопроєктів и приняли 15 актов правительства. Кроме того, на ближайшее заседание Кабмина вынесут еще 4 проекты актов в сфере европейской интеграции.

Во II квартале ускорена работа в части сопровождения приоритетных законопроектов. Принято 11 важных законов. Кроме того, принято в первом чтении 25 проектов законов,

– добавил Шмыгаль.

Детали заседания комиссии

Во время заседания комиссия одобрила план-график из 52 проектов актов в сфере европейской интеграции, которые необходимо внести на рассмотрение правительства до конца ноября.

Обновили также таблицу с перечнем приоритетных законопроектов в сфере европейской интеграции, которые требуют приоритетного рассмотрения Рады.

"Такой системный и инклюзивный подход к планированию, координации и контроля евроинтеграционной нормотворческой работы позволяет достигать реальных результатов и стратегических приоритетов, которые не остаются без внимания наших европейских партнеров, и приближает нас к большой европейской семьи", – подытожил Шмыгаль.

К слову, в заседании комиссии приняли участие вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, первый заместитель председателя совета Руслан Стефанчук, глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, представители Офиса Президента, правительства и народных депутатов.

Следующее заседание комиссии запланировали на декабрь.

Обратите внимание! Ранее посол Латвии в Украине Юрис Пойнкас заявил, что то, будет ли Украина в Евросоюзе, зависит от общей позиции 27 стран-членов. Не все они сейчас хотят расширять границы ЕС.