В Донецкой области показатель процента эпидемического порога составляет 94,4% при норме 100%. Накануне он составлял 108,5%.
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Вся Украина "желтая"
Сейчас в Украине нет областей, где был бы превышен хоть один показатель по COVID-19.
Кроме того, в пяти областях показатели частично соответствуют зеленой зоне. Например, иногда процент от эпидпорога составляет меньше 50%
- Киев,
- Закарпатская область,
- Полтавская,
- Хмельницкая,
- Винницкая.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента заявил, что часть регионов вскоре могут перейти в зеленую зону карантина.
Коронавирус в Украине: статистика
- За сутки 25 мая в Украине зафиксировали 2 608 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди них – 76 медиков. За сутки в больницу забрали 854 человека.
- К сожалению, 249 человек умерли от осложнений болезни. Однако 17 504 пациента выздоровели.
- За все время пандемии в Украине заболели 2 186 463 человека, выздоровели – 1 975 064, умерли – 49 685.
- Согласно данным Минздрава, уже вакцинировали 981 970 украинцев.