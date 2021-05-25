В Донецкой области показатель процента эпидемического порога составляет 94,4% при норме 100%. Накануне он составлял 108,5%.

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Вся Украина "желтая"

Сейчас в Украине нет областей, где был бы превышен хоть один показатель по COVID-19.

Кроме того, в пяти областях показатели частично соответствуют зеленой зоне. Например, иногда процент от эпидпорога составляет меньше 50%

Киев,

Закарпатская область,

Полтавская,

Хмельницкая,

Винницкая.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента заявил, что часть регионов вскоре могут перейти в зеленую зону карантина.

Важно! Минздрав ежедневно обновляет разделение регионов на карантинные зоны. На основе этих данных Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС принимает окончательное решение об ослаблении или усилении карантина в каждом регионе.

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