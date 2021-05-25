На Донеччині показник відсотку епідемічного порогу становить 94,4% при нормі 100%. Напередодні він становив 108,5%.

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Вся Україна "жовта"

Наразі в Україні немає областей, де був би перевищений хоч один показник щодо COVID-19.

Крім того, в п'яти областях показники частково відповідають зеленій зоні. Наприклад, подекуди відсоток від епідпорогу становить менше, ніж 50%

Київ,

Закарпатська область,

Полтавська,

Хмельницька,

Вінницька.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді у президента заявив, що частина регіонів невдовзі можуть перейти в зелену зону карантину.

Важливо! МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.

Коронавірус в Україні: статистика