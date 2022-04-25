Холоднее всего будет в западных регионах, самое теплое – на Востоке. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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Погода в областях Украины

На Западе ожидается дождь, температура составит +12…+16 градусов. В восточных областях сухо и солнечно, столбики термометров будут показывать +19...+23 градуса.

Северные регионы также попадут под осадки, там прогнозируют +15...+18 градусов. На Юге – солнце, синоптики прогнозируют потепление – +18..+22 градуса.

В украинской столице во вторник, 26 апреля, будет дождь, днем прогнозируют температуру +18…+20 градусов.

Погода в городах Украины 26 апреля

Ужгород – +14...+16

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +13...+15

Винница – +17...+19

Одесса – +18...+20

Николаев – +20...+22

Херсон – +20...+22

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +15...+17

Сумы – +16...+18

Полтава – +17...+19

Днепр – +17...+19

Запорожье – +21...+23

Донецк – +21...+23

Луганск – +21...+23

Харьков – +21...+23

Киев – +15...+17



Погода в Украине 26 апреля / Данные Укргидрометцентра.