Найхолодніше буде у західних регіонах, найтепліше – на Сході. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
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Погода в областях України
На Заході передбачають дощі, температура становитиме +12…+16 градусів. У східних областях буде сухо та сонячно, стовпчики термометрів показуватимуть +19...+23 градуси.
Північні регіони також потраплять під опади, там варто очікувати +15...+18 градусів. На Півдні – сонце, водночас синоптики прогнозують потепління – +18..+22 градуси.
В українській столиці у вівторок, 26 квітня, дощитиме, вдень передбачають температуру +18…+20 градусів.
Погода у містах України 26 квітня
Ужгород – +14...+16
Львів – +13...+15
Івано-Франківськ – +13...+15
Тернопіль – +12...+14
Чернівці – +14...+16
Хмельницький – +13...+15
Луцьк – +12...+14
Рівне – +12...+14
Житомир – +13...+15
Вінниця – +17...+19
Одеса – +18...+20
Миколаїв – +20...+22
Херсон – +20...+22
Сімферополь – +20...+22
Кропивницький – +19...+21
Черкаси – +18...+20
Чернігів – +15...+17
Суми – +16...+18
Полтава – +17...+19
Дніпро – +17...+19
Запоріжжя – +21...+23
Донецьк – +21...+23
Луганськ – +21...+23
Харків – +21...+23
Київ – +15...+17