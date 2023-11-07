Одной из главных задач Центра противоминной деятельности станет профессиональная подготовка саперов. В планах – обучить более 3000 специалистов, которые будут заниматься гуманитарным разминированием массово загрязненных взрывоопасными предметами территорий после проведения боевых действий.

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Благодаря финансовой поддержке Метинвеста возведено капитальное административное здание центра. Общая сумма инвестиций компании в строительство составляет 9,5 миллионов гривен.

Задача Центра противоминной деятельности

Центр противоминной деятельности – новый формат ответа на вызов массового загрязнения минами во время войны. В результате боевых действий Украина стала самой заминированной страной в мире, поэтому вопрос сертификации, обучения и подготовки саперов и специалистов по разминированию требует немедленного решения. Площадь загрязненной минами деоккупированной территории сейчас составляет около 45 тысяч квадратных километров, а при полной деоккупации территории Украины она увеличится еще примерно на 190 тысяч квадратных километров.

"Разминирование территории Украины после войны – один из самых больших вызовов, с которым столкнется наше общество. Тысячи домов, усадеб, полей, предприятий, как наша "Азовсталь", несут в себе эти следы войны, которые будут напоминать о боевых действиях еще многие годы после их окончания. Мы не должны оставлять это "достояние" нашим детям или внукам, чтобы через 50 лет они случайно натыкались на опасные находки", – отметил Юрий Рыженков, генеральный директор Группы Метинвестю

Поэтому инвестиции в открытие Центра противоминной деятельности на Черниговщине — это еще один шаг Группы Метинвест и ее акционера в большом проекте по содействию разминированию Украины, в рамках которого мы уже производим противоминные тралы для танков. Уверен, что системные подходы к вопросу противоминной деятельности должны быть введены по всей Украине,

– подчеркнул он.

Центр противоминной деятельности будет осуществлять планирование, практическую организацию и координацию мероприятий противоминной деятельности, информировать население о рисках, связанных с минами и взрывоопасными остатками войны, а также проводить обучение и сертификацию операторов противоминной деятельности.

Два года назад была заложена капсула в фундамент офисного здания, которое мы сегодня уже видим в современном стиле благодаря партнерам Государственной службы транспорта — United 24 и Группе Метинвест. Центр создан для планирования, практической организации и координации мероприятий противоминной деятельности. Сегодня центр проводит сертификацию операторов противоминной деятельности, занимается инспектированием качества разминированных участков, управлением информацией и научным обеспечением противоминной деятельности,

– сказал полковник Евгений Бирюков, начальник Центра противоминной деятельности.

Он добавил, что центр также информирует население о рисках, связанных с взрывоопасными предметами.

Благодаря началу работы центра повысится эффективность функционирования системы управления качеством разминирования и инспектирования разминированных территорий. Также центр проводит сертификацию операторов противоминной деятельности и процессов противоминной деятельности, привлекает группы разминирования в загрязненных взрывоопасными предметами районах, осуществляет научное и научно-техническое обеспечение противоминной деятельности.

Деятельность Метинвеста с начала войны

Метинвест с первых дней полномасштабного вторжения перевел производство на военные рельсы, системно помогает защитникам и вооружает украинскую армию.

За полтора года военной агрессии компания в рамках инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова уже направила на поддержку защитников 2 миллиарда гривен. В частности, это:

изготовленные на своих мощностях и приобретенные 150 тысяч бронежилетов,

более 280 мобильных укрытий-"крыивок",

250 высокоточных макетов военной техники,

более 30 "ловцов ланцетов",

противоминные тралы для танков,

тысячи единиц дронов и тепловизоров,

автомобили,

средства связи и другое военное оборудование.

Все это закупается и бесплатно передается подразделениям сил обороны Украины.