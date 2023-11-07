Одним із головних завдань Центру протимінної діяльності стане фахова підготовка саперів. У планах – навчити понад 3 тисячі спеціалістів, які займатимуться гуманітарним розмінуванням масово забруднених вибухонебезпечними предметами територій після ведення бойових дій.

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Завдяки фінансовій підтримці Метінвесту зведено капітальну адміністративну будівлю центру. Загальна сума інвестицій компанії в будівництво становить 9,5 мільйонів гривень.

Завдання Центру протимінної діяльності

Центр протимінної діяльності – новий формат відповіді на виклик масового забруднення мінами під час війни. Унаслідок бойових дій Україна стала найбільш замінованою країною у світі, тому питання сертифікації, навчання та підготовки саперів і спеціалістів з розмінування потребує негайного розв'язання. Площа забрудненої мінами деокупованої території нині становить близько 45 тисяч квадратних кілометрів, а за повної деокупації території України вона збільшиться ще приблизно на 190 тисяч квадратних кілометрів.

"Розмінування території України після війни – один із найбільших викликів, який постане перед нашим суспільством. Тисячі домівок, садиб, полів, підприємств, як наша "Азовсталь", несуть у собі ці сліди війни, що нагадуватимуть про бойові дії ще багато років після їхнього закінчення. Ми не повинні залишати це "надбання" нашим дітям чи онукам, щоб через 50 років вони випадково натрапляли на небезпечні знахідки", – зазначив Юрій Риженков, генеральний директор Групи Метінвест.

Тому інвестиції у відкриття Центру протимінної діяльності на Чернігівщині – це ще один крок Групи Метінвест і її акціонера у великому проєкті зі сприяння розмінуванню України, у межах якого ми вже виробляємо протимінні трали для танків. Певен, що системні підходи щодо питання протимінної діяльності мають бути запроваджені по всій Україні,

– наголосив він.

Центр протимінної діяльності здійснюватиме планування, практичну організацію та координацію заходів протимінної діяльності, інформуватиме населення про ризики, пов'язані з мінами та вибухонебезпечними залишками війни, а також проводитиме навчання та сертифікацію операторів протимінної діяльності.

Два роки тому було закладено капсулу в фундамент офісної будівлі, яку ми сьогодні вже бачимо в сучасному стилі завдяки партнерам Державної служби транспорту – United 24 та Групі Метінвест. Центр створено для планування, практичної організації та координації заходів протимінної діяльності. Сьогодні центр проводить сертифікацію операторів протимінної діяльності, займається інспектуванням якості розмінованих ділянок, управлінням інформацією та науковим забезпеченням протимінної діяльності,

– сказав полковник Євгеній Бірюков, начальник Центру протимінної діяльності.

Він додав, що центр також інформує населення про ризики, пов'язані з вибухонебезпечними предметами.

Завдяки початку роботи центру підвищиться ефективність функціонування системи управління якістю розмінування та інспектування розмінованих територій. Також центр проводить сертифікацію операторів протимінної діяльності та процесів протимінної діяльності, залучає групи розмінування у забруднених вибухонебезпечними предметами районах, здійснює наукове та науково-технічне забезпечення протимінної діяльності.

Діяльність Метінвесту з початку війни

Метінвест від перших днів повномасштабного вторгнення перевів виробництво на військові рейки, системно допомагає захисникам та озброює українську армію.

За півтора року військової агресії компанія в межах ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова вже спрямувала на підтримку оборонців 2 мільярди гривень. Зокрема, йдеться про:

виготовлені на власних потужностях та придбані 150 тисяч бронежилетів,

понад 280 мобільних укриттів-"криївок",

250 високоточних макетів військової техніки,

понад 30 "ловців ланцетів",

протимінні трали для танків.

тисячі одиниць дронів і тепловізорів,

автівки,

засоби зв’язку та інше військове устаткування.

Усе це закупається та безплатно передається підрозділам сил оборони України.