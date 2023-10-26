Після проходження всіх необхідних тестів від Міністерства оборони України протимінні трали передали до використання підрозділам Національної гвардії та ЗСУ.

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Метінвест вже розпочав постачання обладнання українському війську. Запланований обсяг виробництва – до п'яти тралів на місяць.

Як протимінні трали допомагають ЗСУ

Протимінні трали – суто український продукт, що виготовляється з української сталі на підприємствах Групи Метінвест в Україні. Потреба ЗСУ в тралах є нагальною через щільне мінування противником території по всій лінії фронту.

У відповідь на запит українських військових інженери Метінвесту вдосконалили протимінні трали конструкції КМТ-7, зробивши свій аналог: парні катки з кріпленням на танки для знешкодження або підриву на суші протитанкових та протипіхотних мін. Собівартість виготовлення одного трала становить близько 2,5 мільйонів гривень з урахуванням додаткового обладнання для екіпажів танків, що потрібно для монтажу засобу.

Наші захисники щодня ризикують життям, долаючи мінні поля, які стали однією з найбільших перешкод для нашого контрнаступу. Ми хочемо допомогти зберегти техніку, але найголовніше – зберегти життя українських воїнів. Тому ми розпочали виробництво мінних тралів для ЗСУ,

– відзначив Рінат Ахметов, акціонер Групи Метінвест.

Він зауважив, що ці трали пройшли всі випробування і вже використовуються на найгарячіших ділянках фронту, беручи на себе детонацію мін замість танків і броньованих машин.

І це лише перший крок для Метінвесту у великому проєкті зі сприяння розмінуванню України. Ми робили й продовжимо робити все, щоб допомогти нашій країні перемогти та повернути мир на нашу землю,

– наголосив Рінат Ахметов.

Технічні характеристики тралів

Розроблення проєкту протимінних тралів та виготовлення експериментальних зразків Метінвест разом із партнерами розпочав влітку 2023 року. Вага одного комплекту катків сягає 6,5 тонн, розмір – 3,77 х 3,44 метра.

За нормативами ЗСУ один трал має витримувати 4 – 5 підривів протитанкових мін. Оскільки трали працюють у парі, обидва мають витримувати від 8 до 10 підривів. Трал штатно кріпиться на основні боєві танки ЗСУ.

Протимінні трали постачаються на найгарячіші ділянки фронту / Фото Метінвесту

Протимінні трали від Метінвесту будуть першочергово постачатися підрозділам Національної гвардії та Сухопутних військ на найгарячіші ділянки фронту. Щоб у бойових бригад була можливість оперативно ремонтувати трали після використання, компанія також налагодила випуск складників для виробів, що дає змогу швидко повертати протимінні засоби до роботи в умовах фронту.

Ремкомплекти містять набір коліщат – по три одиниці на один трал, адже саме ці деталі зазнають найбільшого навантаження і пошкодження під час проведення робіт із розмінування.

Виробництво такого обладнання вкрай важливе під час війни / Фото Метінвесту

Андрій Бєляєв, командир 23-ї Окремої бригади охорони громадського порядку "Хортиця" Національної гвардії України, після проходження польових випробувань на полігоні оцінив якість протимінних тралів.

Протимінні трали – важлива складова контрнаступальних дій. Вони не тільки захищають екіпажі українських танків, але й розчищають шлях для піхоти. Наявність подібного обладнання, яке можуть виготовляти українські підприємства, критично важливе для країни під час війни. Це дає змогу силам безпеки й оборони України опиратися на надійний тил, у цьому випадку – на українських металургів, гірників та інженерів Метінвесту, чия робота допомогла забезпечити військо надійними протимінними засобами,

– наголосив Андрій Бєляєв.

Як Метінвест підтримує українських захисників з початку війни

Зазначимо, що Метінвест від перших днів повномасштабного вторгнення перевів виробництво на військові рейки й системно допомагає захисникам та озброює українську армію.

За півтора року військової агресії компанія в межах ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова вже спрямувала на підтримку оборонців 2 мільярди гривень. Зокрема, це виготовлені на власних потужностях та придбані 150 000 бронежилетів, понад 280 мобільних укриттів-"криївок", 250 високоточних макетів військової техніки, понад 30 "ловців ланцетів", а також тисячі дронів і тепловізорів, автівки, засоби зв'язку та інше військове устаткування, що закупається та безплатно передається підрозділам сил оборони України.