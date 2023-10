Крім операцій, світові фахівці провели міжнародні симпозіуми з лікування воєнних травм для українських хірургів та медперсоналу.

Щоб виконати надскладні операції, до України прибула команда з 15 світових фахівців:

реконструктивних хірургів,

окулопластів,

пластичних хірургів,

оториноларингологів,

хірургів-онкологів,

анестезіологів,

медичних сестер.

Разом із ними працювали та навчалися українські спеціалісти з Івано-Франківська, Києва та Запоріжжя.

Кому провели реконструктивні операції

Українські медики готувалися до операцій упродовж п'яти місяців: відбирали пацієнтів, розробляли плани хірургічних втручань, консультувалися з іноземними колегами.

Для багатьох пацієнтів біоінженери готували індивідуальні пластини, які друкували на 3D-принтері, щоб відновити цілісність кісток, фрагменти яких були знищені під час поранення,

– говорить голова Української асоціації ендоскопічної хірургії голови та шиї Наталія Комашко.

Пацієнтами стали військовослужбовці з різних куточків України. Усі вони мають тяжкі мінно-вибухові поранення обличчя та шиї: пошкодження орбіти очей, складні поранення носа та відсутність фрагментів щелеп.

Серед прооперованих – двоє мобілізованих до ЗСУ співробітників Метінвесту та четверо військових із регіонів присутності компанії – Запоріжжя, Дніпропетровщини та Донеччини. Для усіх постраждалих реконструктивні операції були безоплатними.

Це 53 місія, яку провела команда Face the Future в різних куточках світу. Саме в Україні ми бачимо найтяжчі комбіновані випадки за весь наш досвід роботи. Тому плануємо продовжувати повертатися раз на пів року до України, аби допомагати вашим захисникам та навчати українських колег, щоб ці операції стали доступними й в Україні,

– зазначає засновник і президент фонду Face the Future, професор Університету Торонто Пітер Адамсон.

Навчання для українських медиків

Під час симпозіумів провідні спеціалісти з Канади, США та України поділилися своїм досвідом проведення складних реконструктивних втручань та особливостями введення пацієнтів з воєнними травмами. У навчанні взяли участь понад 200 хірургів та майже 300 медичних сестер.

На жаль, на українців чекає непростий шлях лікування та відновлення після воєнних травм. Досвід найкращих світових реконструктивних хірургів допоможе українським фахівцям підвищити якість своєї роботи. Саме тому гуманітарна ініціатива "Рятуємо життя", що зокрема опікується протезуванням та реабілітацією військових і цивільних, підтримує навчання наших медиків. А операції для співробітників Метінвесту та жителів регіонів присутності компанії стали ще одним напрямом підтримки нашої команди,

– говорить генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Проведення міжнародних симпозіумів та операцій організували Face The Future Foundation, Razom for Ukraine, Still Strong у партнерстві з БФ "Пацієнти України", проєктом "Реабілітація травм війни", Українською асоціацією ендоскопічної хірургії голови та шиї, Обласною клінічною лікарнею Івано-Франківської обласної ради за підтримки Посольства Швейцарії в Україні, Івано-Франківської ОВА, компаній Materialise, Yellow Blue Force Foundation, Transmed, Direct Relief, STORZ Karl-Storz Україна, Medtronic, БФ "Чисті Серця".

