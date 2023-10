Кроме операций, мировые специалисты провели международные симпозиумы по лечению военных травм для украинских хирургов и медперсонала.

Чтобы выполнить сверхсложные операции, в Украину прибыла команда из 15 мировых специалистов:

реконструктивных хирургов,

окулопластов,

пластических хирургов,

оториноларингологов,

хирургов-онкологов,

анестезиологов,

медицинских сестер.

Вместе с ними работали и учились украинские специалисты из Ивано-Франковска, Киева и Запорожья.

Кому провели реконструктивные операции

Украинские медики готовились к операциям в течение пяти месяцев: отбирали пациентов, разрабатывали планы хирургических вмешательств, консультировались с иностранными коллегами.

Для многих пациентов биоинженеры готовили индивидуальные пластины, которые печатали на 3D-принтере, чтобы восстановить целостность костей, фрагменты которых были уничтожены во время ранения.

– говорит глава Украинской ассоциации эндоскопической хирургии головы и шеи Наталья Комашко.

Пациентами стали военнослужащие из разных уголков Украины. Все они получили тяжелые минно-взрывные ранения лица и шеи: повреждения орбиты глаз, сложные ранения носа и отсутствие фрагментов челюстей.

Среди прооперированных – двое мобилизованных в ВСУ сотрудников Метинвеста и четверо военных из регионов присутствия компании – Запорожья, Днепропетровской и Донецкой областей. Для всех пострадавших реконструктивные операции были бесплатными.

Это 53 миссия, которую провела команда Face the Future в разных уголках мира. Именно в Украине мы видим самые тяжелые комбинированные случаи за весь наш опыт работы. Поэтому планируем продолжать возвращаться раз в полгода в Украину, чтобы помогать вашим защитникам и обучать украинских коллег, чтобы эти операции стали доступными и в Украине,

– отмечает основатель и президент фонда Face the Future, профессор Университета Торонто Питер Адамсон.

Обучение для украинских медиков

Во время симпозиумов ведущие специалисты из Канады, США и Украины поделились своим опытом проведения сложных реконструктивных вмешательств и особенностями введения пациентов с военными травмами. В обучении приняли участие более 200 хирургов и почти 300 медицинских сестер.

К сожалению, украинцев ждет непростой путь лечения и восстановления после военных травм. Опыт лучших мировых реконструктивных хирургов поможет украинским специалистам повысить качество своей работы. Именно поэтому гуманитарная инициатива "Спасаем жизни", которая в том числе занимается протезированием и реабилитацией военных и гражданских, поддерживает обучение наших медиков. А операции для сотрудников Метинвеста и жителей регионов присутствия компании стали еще одним направлением поддержки нашей команды,

– говорит генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Проведение международных симпозиумов и операций организовали Face The Future Foundation, Razom for Ukraine, Still Strong в партнерстве с БФ "Пациенты Украины", проектом "Реабилитация травм войны", Украинской ассоциацией эндоскопической хирургии головы и шеи, Областной клинической больницей Ивано-Франковского областного совета при поддержке Посольства Швейцарии в Украине, Ивано-Франковской ОВА, компаний Materialise, Yellow Blue Force Foundation, Transmed, Direct Relief, STORZ Karl-Storz Украина, Medtronic, БФ "Чистые Сердца".

