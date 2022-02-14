Соответствующее предприятие входит в состав государственного концерна Укроборонпром. Судно уже перешло из акватории ремонтного предприятия.

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Сейчас малый разведывательный корабль Военно-морских сил "Переяслав" прибыл к месту постоянного базирования – военному порту Очакова.

Особенности судна "Переяслав"

Малое гидрографическое судно с заводским номером 701 спустили на воду 30 ноября 1986 года.

Уже собственно корабль в состав ВМС Украины передал черноморский флот СССР в 1995 году. В том же году на судне подняли украинский военно-морской флаг.

"Переяслав" по типу относят к морским самоходных однопалубным судам. Он связан с проектом кораблей специального назначения, носителей подводных средств движения – 1824Б.

Корабли соответствующего проекта классифицируют как малые разведывательные. Комплекс специального вооружения на них – средства скрытого вывода и приема водолазов-разведчиков и доставки подводных средств движения.

Данные: Википедия

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Завершен ремонт малого разведывательного корабля "Переяслав".

Ремонт осуществлялся на отечественном предприятии, входящим в состав Государственного концерна "Укроборонпром".

На днях Государственное предприятие "Николаевский судостроительный завод" завершило ремонтные работы на малом разведывательном корабле Военно-Морских сил ВС Украины "Переяслав".

После перехода из акватории ремонтного предприятия указанный корабль прибыл к месту постоянного базирования.