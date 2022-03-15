Полностью переформатирует экономическую модель Украины Кабинет Министров в тесном сотрудничестве с президентом Украины и народными депутатами. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль на брифинге днем ​​15 марта, сообщает 24 канал.

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Правительство планирует сформировать мощный экономический тыл

По словам Шмыгаля, сегодня работающая экономика и логистика становятся одними из определяющих условий для нашей победы.

Мы должны сформировать мощный экономический тыл, который поможет обеспечивать армию и страну всем необходимым – от провизии и лекарств до боеприпасов и современного вооружения,

– подчеркнул он.

Премьер добавил, что существовавшие в мирное время экономическая и налоговая системы не могут быть ответом на те вызовы, которые у нас есть сейчас. Поэтому власти полностью переформатируют экономическую модель Украины. В частности, бизнес получит максимальную свободу.

Какие послабления готовят для бизнеса

Снижение налогов.

Хотят убрать все регуляции.

Облегченный доступ к финансам.

Либерализация трудовых отношений.

Важно Кабмин принял важные решения относительно цен на бензин и дизель