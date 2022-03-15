Повністю переформатовує економічну модель України Кабінет Міністрів у тісній співпраці з президентом України та народними депутатами. Про це заявив український прем'єр Денис Шмигаль під час брифінгу вдень 15 березня, повідомляє 24 канал.

Актуально Скасування ПДВ, добровільний податок для ФОПів: Зеленський розповів про податкову реформу

Уряд планує сформувати потужний економічний тил

За словами Шмигаля, сьогодні економіка, що працює, та логістика стають одними з визначальних умов для нашої перемоги.

Ми маємо сформувати потужний економічний тил, який допоможе забезпечувати армію та країну всім необхідним – від провізії та ліків до боєприпасів і сучасного озброєння,

– підкреслив він.

Прем'єр додав, що економічна та податкова системи, які існували в мирний час, не можуть бути відповіддю на ті виклики, які у нас є зараз. Тому влада повністю переформатовує економічну модель України. Зокрема, бізнес отримає максимальну свободу.

Які готують послаблення для бізнесу

Зниження податків.

Хочуть прибрати всі регуляції.

Полегшений доступ до фінансів.

Лібералізація трудових взаємин.

Важливо Кабмін прийняв важливі рішення щодо цін на бензин і дизель

До теми – Має відновлюватися економіка України, – Зеленський: дивіться відео 24 каналу