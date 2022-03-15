Повністю переформатовує економічну модель України Кабінет Міністрів у тісній співпраці з президентом України та народними депутатами. Про це заявив український прем'єр Денис Шмигаль під час брифінгу вдень 15 березня, повідомляє 24 канал.

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Уряд планує сформувати потужний економічний тил

За словами Шмигаля, сьогодні економіка, що працює, та логістика стають одними з визначальних умов для нашої перемоги.

Ми маємо сформувати потужний економічний тил, який допоможе забезпечувати армію та країну всім необхідним – від провізії та ліків до боєприпасів і сучасного озброєння,
– підкреслив він.

Прем'єр додав, що економічна та податкова системи, які існували в мирний час, не можуть бути відповіддю на ті виклики, які у нас є зараз. Тому влада повністю переформатовує економічну модель України. Зокрема, бізнес отримає максимальну свободу.

Які готують послаблення для бізнесу

  • Зниження податків.
  • Хочуть прибрати всі регуляції.
  • Полегшений доступ до фінансів.
  • Лібералізація трудових взаємин.

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