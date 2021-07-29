В этот день в мире традиционно отмечают Международный день молодежи. В то же время День молодежи в Украине приходился на последнее воскресенье июня.
Интересно 29 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
Пресс-служба Офиса Президента сообщила: Зеленский принял такое решение, чтобы поддержать стремление украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество.
Кроме того, изменение должно способствовать утверждению ценностей демократии и свободы.
День молодежи в Украине: история
- День молодежи как национальный праздник в Украине отмечали с 1994 года. Соответствующий указ принял Леонид Кравчук.
- На протяжении многих лет праздник приходился на последнее воскресенье июня. Очевидно, это было связано с тем, что ранее в этот день в СССР праздновали "День советской молодежи".
- В этот день в стране традиционно проводят ряд культурных и развлекательных мероприятий. Кроме того, украинцев приглашают на различные социальные ивенты и благотворительные акции.