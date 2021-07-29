В этот день в мире традиционно отмечают Международный день молодежи. В то же время День молодежи в Украине приходился на последнее воскресенье июня.

Интересно 29 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Пресс-служба Офиса Президента сообщила: Зеленский принял такое решение, чтобы поддержать стремление украинской молодежи к интеграции в европейское сообщество.

Кроме того, изменение должно способствовать утверждению ценностей демократии и свободы.

День молодежи в Украине: история