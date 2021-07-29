Цього дня у світі традиційно відзначають Міжнародний день молоді. Водночас День молоді в Україні припадав на останню неділю червня.

Цікаво 29 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

Пресслужба Офісу Президента повідомила: Зеленський ухвалив таке рішення, щоб підтримати прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту.

Окрім того, зміна має сприяти утвердженню цінностей демократії та свободи.

День молоді в Україні: історія