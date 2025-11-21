Экс-офицер ВС назвал западное оружие, которое может реально изменить ход войны

Европа пытается усилить военную способность Украины. Она передает то вооружение, которое может предоставить по мере своих сил, но не то, которое способно реально изменить ситуацию на фронте.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, озвучив те виды вооружения, которые действительно позволят ВСУ переломить ход войны.

Смотрите также Украина возобновила удары ATACMS по России: СМИ объяснили, почему это важно и что дает

ВСУ в первую очередь нуждаются в 2 видах ракет

Украина ищет возможности развивать собственный ОПК, а также привлечь как можно больше поддержки партнеров, чтобы противостоять России. По словам экс-офицера ПС, изменить ход российско-украинской войны могут ракеты Storm Shadow, которых всего в мире выпущено три тысячи единиц. Также, по его убеждению, на это способны ракеты ATACMS.

Храпчинский отметил, что украинская армия должна бить ежедневно по 300-километровой зоне вдоль границ Украины. Для этого нашей армии нужна помощь западных партнеров.

Мы должны говорить о том, что им не стоит тоже делать дроны-перехватчики и условное "минное поле" в воздухе, а лучше то, что умеют, что у них есть. У них есть качественная техника, давайте ее сделаем роботизированной вроде НРК, но будем двигаться в правильной единой стратегии,

– отметил Храпчинский.

Он подчеркнул, что сегодня Франция делает довольно правильный стратегический шаг. Поэтому надо верно сотрудничать с ней для того, чтобы выстроить возможные паритеты и выбрать те приоритетные направления, которые помогут Украине возглавить европейский рынок ОПК.

"У нас есть безумный опыт, за нами носятся люди, нас публикуют в российских пабликах в "расстрельных" списках, потому что мы ищем качественное решение, которое позволяет нам побеждать врага. Но нам надо добавить возможности масштабирования, улучшения некоторых технических вещей", – объяснил Храпчинский.

К сведению! В рамках договоренностей с Францией нашей стране будет поставлена до 2035 года сотня самолетов типа Rafale F4, а также системы ПВО SAMP/T, ракеты "воздух – воздух" и КАБы. А до конца 2025 года Украина ожидает получить новый пакет военной помощи.

Военная помощь: что еще может получить Украина?