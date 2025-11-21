Ексофіцер ПС назвав західну зброю, яка може реально змінити хід війни
- Ексофіцер Повітряних сил Храпчинський наголосив на тому, що ЗСУ потрібно щодня завдавати ударів по 300-кілометровій зоні вздовж кордонів з Росією, а для цього є потреба у значній підтримці Заходу.
- Він підкреслив, що Україна намагається розвивати свій ОПК, але їй необхідно додати можливості масштабування, покращити певні технічні речі.
Європа намагається посилити військову спроможність України. Вона передає те озброєння, яке може надати по мірі своїх сил, але не те, яке здатне реально змінити ситуацію на фронті.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив колишній офіцер Повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський, озвучивши ті види озброєння, які дійсно дадуть змогу ЗСУ переломити хід війни.
ЗСУ першочергово потребують 2 види ракет
Україна шукає можливості розвивати власний ОПК, а також залучити якомога більше підтримки партнерів, аби протистояти Росії. Зі слів ексофіцера ПС, змінити хід російсько-української війни можуть ракети Storm Shadow, яких всього у світі випущено три тисячі одиниць. Також, за його переконанням, на це здатні ракети ATACMS.
Храпчинський наголосив, що українська армія має бити щодня по 300-кілометровій зоні вздовж кордонів України. Для цього нашому війську потрібна допомога західних партнерів.
Ми повинні казати про те, що їм не варто теж робити дрони-перехоплювачі й умовне "мінне поле" в повітрі, а краще те, що вміють, що у них є. У них є якісна техніка, давайте її зробимо роботизованою на кшталт НРК, але будемо рухатися у правильній єдиній стратегії,
– зауважив Храпчинський.
Він підкреслив, що сьогодні Франція робить доволі правильний стратегічний крок. Тож треба вірно співпрацювати з нею для того, щоб вибудувати можливі паритети і обрати ті пріоритетні напрямки, які допоможуть Україні очолити європейський ринок ОПК.
"У нас є шалений досвід, за нами носяться люди, нас публікують в російських пабліках в "розстрільних" списках, тому що ми шукаємо якісне рішення, яке дозволяє нам перемагати ворога. Але нам треба додати можливості масштабування, покращення деяких технічних речей", – пояснив Храпчинський.
До відома! В межах домовленостей з Францією нашій країні буде поставлена до 2035 року сотня літаків типу Rafale F4, а також системи ППО SAMP/T, ракети "повітря – повітря" та КАБи. А до кінця 2025 року Україна очікує отримати новий пакет військової допомоги.
Військова допомога: що ще може отримати Україна?
- Канцлер Німеччини Мерц запевнив, що наша держава зможе отримати ракети дальнього радіуса дії. Він наголосив, що ЗСУ будуть оснащені такими системами озброєння і наразі тривають переговори щодо цього між Україною та Німеччиною.
- Член Республіканської партії Борис Пінкус розповів, що Україна почне знову отримувати від США ракети ATACMS з радіусом дії 300 – 350 кілометрів і касетними боєголовками. Він зауважив, що Вашингтон збільшує постачання американської зброї для ЗСУ.
Іспанія висловила готовність передати Україні 40 ракет для ЗРК типу IRIS-T. Країна-партнерка також передбачить новий пакет військової допомоги на суму 615 мільйонів євро.