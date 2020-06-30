В Украине подготовлен комплексный законопроект, который должен изменить процедуру приватизации. Речь идет об объектах, которые могут быть выставлены на приватизацию.

О новом законопроекте о приватизации рассказал глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко на заседании Национального совета реформ. Об этом говорится в сообщении Офиса Президента.

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Что предлагается

Решение о передаче объектов для приватизации должен принимать Кабинет Министров, если:

орган управления не имеет обоснованных причин оставить объект в своей собственности;

долги объекта превышают 50% стоимости активов;

объект используется неэффективно или не по целевому назначению или находится в налоговом залоге.

Какова ситуация с государственным имуществом и приватизацией в Украине

В Украине в государственной собственности находятся 3 600 предприятий. Каждое пятое – убыточное, задолженность по зарплате в таких структурах составляет 2,9 миллиарда гривен.

За пять месяцев 2020 года благодаря приватизации в бюджет перечислены 500 миллионов гривен, объявлены более 800 аукционов.