В Україні підготовлено комплексний законопроєкт, який повинен змінити процедуру приватизації. Мова йде про об'єкти, які можуть бути виставлені на приватизацію.

Про новий законопроєкт щодо приватизації розповів голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко на засіданні Національної ради реформ. Про це йдеться в повідомленні Офісу Президента.

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Що пропонується

Рішення про передачу об’єктів для приватизації має ухвалювати Кабінет Міністрів, якщо:

орган управління не має обґрунтованих причин залишити об’єкт у своїй власності;

борги об’єкта перевищують 50% вартості активів;

об’єкт використовується неефективно або не за цільовим призначенням чи перебуває в податковій заставі.

Яка ситуація з державним майном та приватизацією в Україні

В Україні у державній власності перебувають 3600 підприємств. Кожне п’яте – збиткове, заборгованість із зарплати в таких структурах становить 2,9 мільярда гривень.

За п'ять місяців 2020 року завдяки приватизації до бюджету перераховано 500 мільйонів гривень, оголошено понад 800 аукціонів.