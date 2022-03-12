Сегодня глава подкомитета по вопросам высшего образования, депутат от "Слуги Народа" Юлия Гришина сообщила , что законопроект рассмотрят уже в ближайшее время. При этом в случае отмены абитуриентам обеспечат прозрачное поступление в университеты и нормальный учебный процесс.

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Юлия Гришина заверила, что альтернативой ВНО станет прозрачная и справедливая система, которая сделает невозможным "ручной" режим зачисления студентов в учреждения высшего образования.

К сожалению, в результате провести ВНО в обычном виде пока нет возможности. Поэтому мы рассматриваем его отмену – одноразово, только в 2022 году. В то же время мы прорабатываем алгоритм, по которому наши абитуриенты будут поступать в учреждения высшего образования,

– подчеркнула депутат.

Она добавила, что этот алгоритм будет с применением информационных технологий во избежание "ручного режима" зачисления. Так, заявила, что это точно не будут обычные вступительные экзамены в университеты – возвращаться ко старой системе не планируют .

По словам Гришиной, решение об отмене ВНО вынужденное, ведь пока нет возможности обеспечить надлежащую подготовку к тестированию.

Кроме того, она добавила, что все желающие смогут поступить в украинские УВО и учиться здесь – "не нужно никуда ехать поступать за границу".

Заметим , из-за продолжающихся в Украине военных действий пока нет возможности провести пробное внешнее независимое оценивание , которое должно было состояться 19 и 26 марта.