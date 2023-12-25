Западные истребители значительно помогли бы украинским защитникам иметь преимущество над российским врагом в воздухе. Кроме этого, F-16 выполняли бы задачи ПВО, о чем в разговоре с 24 Каналом подчеркнул полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.
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Работа F-16
По словам Романа Свитана, у тех самолетов, которые партнеры должны передать Украине, есть достаточные мощности, чтобы выполнять боевые задачи. Для нас важна функция дальности обнаружения противника.
"Помимо этого важна поддержка наземных сил уровня ПВО, ЗРК – они замкнуты в общую систему обнаружения, оповещения и целеуказания. Так, самолет может использоваться с такой же дальностью полета ракеты, как пусковая платформа. Он нам так и нужен для выполнения задач ПВО", – сказал он.
Задачи ПВО могут выполнять два десятка самолетов. Вероятно, первая эскадрилья, которая поступит в Украину, будет использована для этих целей.
"Это примерно пусковая установка Patriot только с крыльями, выполняющими определенные задачи. Дальность примерно одинакова. Но здесь плюс боевой радиус дальности самолета – пусковая установка, которая может нести несколько ракет в зависимости от их модификации и номенклатуры", – отметил военный эксперт.
Истребители F-16 для Украины: что известно
- Марк Рютте не указал сроки, когда именно Украине передадут истребители F-16. Однако аналитики ISW предположили, что это может произойти до конца 2023 года.
- В Воздушных силах подчеркнули, что сейчас о конкретных датах речь не идет – все идет по предусмотренным ранее договоренностям. Кроме этого, нужно дождаться завершения обучения пилотов.
- Те самолеты, которые партнеры планируют передать Украине, имеют несколько модификаций, обозначаемых блоками. Существует блок 15, 20, 30 и до 70. Каждый самолет улучшался по мере возможностей. Один из элементов – радар.