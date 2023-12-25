Западные истребители значительно помогли бы украинским защитникам иметь преимущество над российским врагом в воздухе. Кроме этого, F-16 выполняли бы задачи ПВО, о чем в разговоре с 24 Каналом подчеркнул полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

Смотрите также Су-30 "отомстил" за Су-34: оккупанты истерят об "сбитых" F-16, над чем смеются даже россияне

Работа F-16

По словам Романа Свитана, у тех самолетов, которые партнеры должны передать Украине, есть достаточные мощности, чтобы выполнять боевые задачи. Для нас важна функция дальности обнаружения противника.

"Помимо этого важна поддержка наземных сил уровня ПВО, ЗРК – они замкнуты в общую систему обнаружения, оповещения и целеуказания. Так, самолет может использоваться с такой же дальностью полета ракеты, как пусковая платформа. Он нам так и нужен для выполнения задач ПВО", – сказал он.

Задачи ПВО могут выполнять два десятка самолетов. Вероятно, первая эскадрилья, которая поступит в Украину, будет использована для этих целей.

"Это примерно пусковая установка Patriot только с крыльями, выполняющими определенные задачи. Дальность примерно одинакова. Но здесь плюс боевой радиус дальности самолета – пусковая установка, которая может нести несколько ракет в зависимости от их модификации и номенклатуры", – отметил военный эксперт.

Истребители F-16 для Украины: что известно