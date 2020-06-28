В Украине 28 июня отмечают День Конституции, которую Верховная Рада приняла в 1996 году. Через 24 года в Украине появился и упрощенный вариант главного закона специально для детей.

Идею создания Конституции Украины Владимир Зеленский поддержал еще год назад, пишет Офис Президента.

К слову Зеленский в День Конституции: С уважения к правам каждого начинается страна, которую уважает каждый

Вот наш результат – Простая Конституция. Очень важно, чтобы дети с детства в простой и привлекательной для них форме изучали основы демократического государства и знали свои права,

– отметили в ОПУ.

Простая Конституция Украины для детей: смотрите фото

К слову, президент поздравил украинцев еще с самого утра. Он отметил, что страна, которую уважает каждый, начинается с уважения к каждому в этой стране.

Я искренне поздравляю всех с Днем Конституции Украины. Думаю, каждый сегодня должен честно ответить на один вопрос: а что для тебя Конституция? Простая книга, читали так давно, что уже и не помните? Права, которыми хочу пользоваться, и обязанности, которые предпочел бы не выполнять?

– спросил Зеленский.