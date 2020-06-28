В Україні з'явилася Проста Конституція для дітей: фото
В Україні 28 червня відзначають День Конституції, яку Верховна Рада схвалила 1996 року. Через 24 роки в Україні з'явився й спрощений варіант головного закону спеціально для дітей.
Ідею створення Конституції України Володимир Зеленський підтримав ще рік тому, пише Офіс Президента.
До слова Зеленський у День Конституції: З поваги до прав кожного починається країна, яку поважає кожен
Ось наш результат – Проста Конституція. Дуже важливо, щоб діти змалечку в простій і привабливій для них формі вивчали основи демократичної держави й знали свої права,
– наголосили в ОПУ.
Проста Конституція України для дітей: дивіться фото
До слова, президент привітав українців ще з самого ранку. Він наголосив, що країна, яку поважає кожен, розпочинається з поваги до кожного в цій країні.
Я щиро вітаю всіх з Днем Конституції України. Думаю, кожен сьогодні повинен чесно відповісти на одне запитання: а що для тебе Конституція? Проста книга, що читали так давно, що вже й не пам’ятаю? Права, якими хочу користуватися, та обов’язки, які волів би не виконувати?
– запитав Зеленський.