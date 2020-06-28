Зеленський у День Конституції: З поваги до прав кожного починається країна, яку поважає кожен
У День Конституції, який Україна відзначає 28 червня, президент Зеленський закликав громадян поважати права одне одного. Водночас, своєю місією глава держави бачить захист кожного українця.
Про це він розповів у короткому відеовітанні з нагоди свята. Воно розміщене на фейсбук-сторінці президента.
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Я щиро вітаю всіх з Днем Конституції України. Думаю, кожен сьогодні повинен чесно відповісти на одне запитання: а що для тебе Конституція? Проста книга, що читали так давно, що вже й не пам’ятаю? Права, якими хочу користуватися, та обов’язки, які волів би не виконувати?
– запитав Зеленський.
Український лідер пояснив: для нього Конституція – джерело відповідей, які потребує кожен громадянин.
Також, на думку президента, лише тоді, коли українці зрозуміють, що найкращою є держава, де вони народилися, тоді усіма своїми справами та словами будуть її берегти.
Вітання Зеленського з Днем Конституції: відео
"Що для мене берегти Україну? Відповідь проста: берегти кожного українця. Саме конституційні права громадянина є підказкою, як це робити. Ми маємо навчитися поважати права один одного й розуміти: коло твоїх прав не може посягати на права іншої людини", – пояснив Зеленський.
Президент попросив громадян пам’ятати про це кожного разу, коли вони "заходять в метро без маски, вмикають вночі музику, підпалюють траву, вирубують власні ліси чи їдуть перевантаженою фурою".
З поваги до Конституції починається правове суспільство, з поваги до прав кожного, починається країна, яку поважає кожен! Сьогодні ще й День молоді, тому маємо пообіцяти, що передамо наступному поколінню нову країну, країну не ненависті та агресії, а взаємної поваги, свободи та рівності!
– підсумував Зеленський.
Зауважимо, що у День Конституції президент разом із очільником свого Офісу Андрієм Єрмаком поклав квіти до пам’ятника Пилипу Орлику.
Покладання квітів до пам'ятника Пилипу Орлику: відео