У День Конституції, який Україна відзначає 28 червня, президент Зеленський закликав громадян поважати права одне одного. Водночас, своєю місією глава держави бачить захист кожного українця.

Про це він розповів у короткому відеовітанні з нагоди свята. Воно розміщене на фейсбук-сторінці президента.

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Я щиро вітаю всіх з Днем Конституції України. Думаю, кожен сьогодні повинен чесно відповісти на одне запитання: а що для тебе Конституція? Проста книга, що читали так давно, що вже й не пам’ятаю? Права, якими хочу користуватися, та обов’язки, які волів би не виконувати?

– запитав Зеленський.

Український лідер пояснив: для нього Конституція – джерело відповідей, які потребує кожен громадянин.

Також, на думку президента, лише тоді, коли українці зрозуміють, що найкращою є держава, де вони народилися, тоді усіма своїми справами та словами будуть її берегти.

Вітання Зеленського з Днем Конституції: відео

"Що для мене берегти Україну? Відповідь проста: берегти кожного українця. Саме конституційні права громадянина є підказкою, як це робити. Ми маємо навчитися поважати права один одного й розуміти: коло твоїх прав не може посягати на права іншої людини", – пояснив Зеленський.

Президент попросив громадян пам’ятати про це кожного разу, коли вони "заходять в метро без маски, вмикають вночі музику, підпалюють траву, вирубують власні ліси чи їдуть перевантаженою фурою".

З поваги до Конституції починається правове суспільство, з поваги до прав кожного, починається країна, яку поважає кожен! Сьогодні ще й День молоді, тому маємо пообіцяти, що передамо наступному поколінню нову країну, країну не ненависті та агресії, а взаємної поваги, свободи та рівності!

– підсумував Зеленський.

Зауважимо, що у День Конституції президент разом із очільником свого Офісу Андрієм Єрмаком поклав квіти до пам’ятника Пилипу Орлику.

Покладання квітів до пам'ятника Пилипу Орлику: відео

Довідка: Пилип Орлик був гетьманом та автором першої конституції України. Виданий ним документ увібрав в себе не лише передові досягнення української та європейської політичної думки, але й став новим кроком у їх розвитку. Конституція Пилипа Орлика – це втілена в мову правових норм філософія й ідеологія "суспільного договору".