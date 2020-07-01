Кабмин учредил новый праздник в Украине – День виноградаря и винодела. Этот праздник будут отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября.

Проект указа президента Владимира Зеленского об установлении нового праздника правительство одобрило на заседании 1 июля, сообщает 24 канал.

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Согласно пояснительной записке, украинское виноградарство и виноделие занято в агропромышленном секторе экономики и обеспечивает значительные поступления в государственный и местные бюджеты, а также способствует развитию инфраструктуры в сельской местности.

Установление официального праздника, которое почитало бы труд виноградаря и винодела, станет еще одним толчком для содействия предпринимательской инициативы на селе и подчеркнет важность этих профессий,

– говорится в документе.

Заметим, что, вероятно, праздник основали повторно. Ведь еще в январе 2018 года правительство уже принимало решение об установлении в Украине праздника виноградарей, виноделов и садоводов. И его тоже должны были бы отмечать ежегодно во второе воскресенье ноября.

Что известно о виноградарстве в Украине

Основные виноградарские регионы – Крым, Одесская, Херсонская, Николаевская, Закарпатская и Запорожская области. Однако наибольшую площадь виноградных насаждений имеет Одесская область – 38,95 тысячи гектара (46% от общего по Украине).