Кабмін заснував нове свято в Україні – День виноградаря і винороба. Це свято відзначатимуть щороку в другу неділю листопада.

Проєкт указу президента Володимира Зеленського про встановлення нового свята уряд схвалив на засіданні 1 липня, повідомляє 24 канал.

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Згідно з пояснювальною запискою, українське виноградарство та виноробство зайняте в агропромисловому секторі економіки та забезпечує значні надходження до державного і місцевих бюджетів, а також сприяє розвитку інфраструктури у сільській місцевості.

Встановлення офіційного свята, яке вшановувало б працю виноградаря та винороба, стане ще одним поштовхом для сприяння підприємницької ініціативи на селі та підкреслить важливість цих професій,

– мовиться в документі.

Зауважимо, що, ймовірно, свято заснували повторно. Адже ще в січні 2018 року уряд вже схвалював рішення про встановлення в Україні свята виноградарів, виноробів і садівників. І його теж мали б відзначати щороку в другу неділю листопада.

Що відомо про виноградарство в Україні

Основні виноградарські регіони – Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська, Закарпатська й Запорізька області. Проте найбільшу площу виноградних насаджень має Одеська область – 38,95 тисячі гектара (46% від загальної по Україні).