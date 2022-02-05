Теплее всего будет на Юге. В Одесской и Николаевской областях температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов. В Херсонской области и в оккупированном Крыму прогнозируют +3...+5. Всюду – без осадков.
Интересно Рекордные ветра и температуры: в Киеве подвели итоги январской погоды
А вот восточные регионы накроют мокрый снег. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях будет достаточно прохладно, только +1...+3 градуса. Похожая погода ждет и жителей Запада. Впрочем, там температура воздуха будет колебаться от +2 до +5.
На Севере без осадков, хотя ночью и возможен мокрый снег. В Сумской области столбики термометров поднимутся до +1...+3, а в Черниговской – до +2...+4. Аналогичная ситуация – и в центральных областях.
Днем 6 февраля в Киеве облачно, но без снега и дождя. Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+4 градуса.
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко объяснила, что накануне в Украину пришли атмосферные фронты с северо-запада Европы. Соответственно в некоторые регионы они принесли мокрый снег и усиление ветра. Впрочем, в ряд областей пришло потепление.
А вот в воскресенье тоже потеплеет и на Востоке. Везде в Украине в течение дня будет 0…+3 градуса, на Юге +2…+6 градусов. Существенных осадков в Киеве не будет, ожидается теплая ветреная погода,
– рассказала она в фейсбуке.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +3...+5
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +2...+4
Ровно – +3...+5
Житомир – +2...+4
Винница – +3..+5
Одесса – +4...+6
Николаев – +4...+6
Херсон – +3...+5
Симферополь – +3...+5
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – +1...+3
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +2...+4
Донецк – +1...+3
Луганск – +1...+3
Харьков – +1...+3
Киев – +2...+4
Прогноз погоды на 6 февраля / Карта Укргидрометцентра
Отрывок из сообщения Наталки Диденко в фейсбуке:
А вот в воскресенье и в восточной части тоже потеплеет. Везде в Украине 6 февраля предполагается в течение дня 0…+3 градуса, на Юге +2…+6 градусов. Итак, возвращаясь к столице. В воскресенье существенных осадков в Киеве не будет, ожидается теплая ветреная погода. Поэтому планируйте небольшие поездки/прогулки сегодня и в воскресенье, а в субботу можно бросить опытным глазом на стареющую зиму и заняться потихоньку сортировкой вещей в шкафу и кухонных тумбочках.