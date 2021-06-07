Об этом говорится в материале издания Neweurope, перевод которого опубликован на сайте Цензор.НЕТ.

Об этом говорится в материале издания Neweurope. Автор статьи отмечает, что Украина сейчас в состоянии, которое показывает, что экономика не протянет остаток года без надежной финансовой помощи из Европы.

Несмотря на обещание Зеленского предоставить "инвестиционную няню" – конкретного чиновника, который будет отвечать за определенное инвестирование – в стране и дальше продолжается беззаконие, рейдерство и коррупция, говорится в статье. А результат этого – истории иностранных инвестиций остаются немногочисленными и часто заканчиваются неудачей.

По мнению издания, дальнейшая сложная экономическая ситуация в стране является токсичной.

Токсическая среда коррумпированных чиновников и непрозрачная фискальная система приведет к одному – выводу капитала из страны и потере десятков тысяч рабочих мест,

– говорится в материале.

Автор пишет, что сейчас европейские страны поддерживают свою постковидную экономику благодаря массовым инфраструктурным проектам и помощи местным предприятиям. Но Украина в это время решила воспользоваться преимуществами высокого спроса на свой экспорт на мировых рынках и повышать налоги на отечественных производителей.

"Конечно, налоговая реформа могла бы стать еще одним сигналом, что Киев приложил усилия по дальнейшему пути Украины к ключевым стандартам ЕС для финансовой ответственности, если бы она не стоила народу сотни тысяч рабочих мест. Власть еще больше разозлила население тем, что не предоставили помочь ни большому, ни среднему бизнесу во время пандемии. Эти безответственные шаги уже привлекли внимание. Некоторые политики в Европе уже начали озвучивать свое мнение, говоря, что они боятся, что экономический крах Украины и новая волна агрессии из России создаст новую Сирию на восточном фланге ЕС", – пишет автор.