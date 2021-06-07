Про це йдеться в матеріалі видання Neweurope, переклад якої опубліковано на сайті Цензор.НЕТ.

Про це йдеться в матеріалі видання Neweurope. Автор статті зазначає, що Україна зараз в стані, який показує, що економіка не протягне залишок року без надійної фінансової допомоги з Європи.

Незважаючи на обіцянку Зеленського надати "інвестиційну няню" – конкретного чиновника, який буде відповідати за певне інвестування – в країні і далі триває беззаконня, рейдерство і корупція, йдеться у статті. А результат цього – історії іноземних інвестицій залишаються нечисленними і часто закінчуються невдачею.

На думку видання, подальша складна економічна ситуація в країні є токсичною.

Токсичне середовище корумпованих чиновників і непрозора фіскальна система призведе до одного – виведення капіталу з країни і втрати десятків тисяч робочих місць,

– йдеться в матеріалі.

Автор пише, що зараз європейські країни підтримують свою постковідну економіку завдяки масовим інфраструктурним проєктам і допомозі місцевим підприємствам. Але Україна в цей час вирішила скористатися перевагами високого попиту на свій експорт на світових ринках і підвищувати податки на вітчизняних виробників.

"Звичайно, податкова реформа могла б стати ще одним сигналом, що Київ доклав зусиль щодо подальшого шляху України до ключових стандартів ЄС для фінансової відповідальності, якби вона не коштувала народу сотні тисяч робочих місць. Влада ще більше розізлила населення тим, що не надали допомогти ні великому, ні середньому бізнесу під час пандемії. Ці безвідповідальні кроки вже привернули увагу. Деякі політики в Європі вже почали озвучувати свою думку говорячи, що вони бояться, що економічний крах України і нова хвиля агресії з Росії створить нову Сирію на східному фланзі ЄС", – пише автор.