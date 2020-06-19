В Украине представили новую партию мэров "Пропозиція"
Мэры шести украинских городов представили новую партию "Пропозиція". Они планируют принять участие в местных выборах, которые запланированы на 2020 год.
Новую партию "Пропозиція" представили в Киеве 19 июня, сообщает 24 канал.
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Кто принял участие в представлении партии мэров
- мэр Днепра Борис Филатов,
- мэр Николаева Александр Сенкевич,
- мэр Черновцов Алексей Каспрук,
- мэр Житомира Сергей Сухомлин,
- мэр Кропивницкого Андрей Райкович,
- мэр Каховки Андрей Дяченко.
Как утверждают в партии, "цель новосозданной политической силы – построение в стране эффективной системы местного самоуправления как важной составляющей государства".
Во время представления прозвучали заявления, что они являются "программной партией". А одним из акцентов своей работы считают "окончание реформы децентрализации".
Согласно информации на портале Youcontrol, политическая партия "Пропозиція" зарегистрирована в Днепре. Ранее партия называлась "Новая Европейская Украина". Основателем партии указан Андрей Пыльченко. Он директор департамента торговли и рекламы Днепровского городского совета. Также он среди руководителей благотворительной организации "Фонд обороны страны".
Местные выборы в Украине: главное
- Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. На них будут избирать мэров и депутатов поселковых, городских и областных советов. Они будут происходить по новым правилам.
- На местных выборах депутатов в 52 советах (30 из которых – городские и 22 – областные) будет исключительно партийное выдвижение, которое не предусматривает самовыдвижения. Список кандидатов в бюллетене партия должна утвердить на собрании, кроме того, в нем должен быть соблюден гендерный баланс – не менее 40% представителей одного пола.
- Для округов, меньших чем 90 тысяч избирателей, снимается обязательность баллотироваться только под флагом партии.
- Выборы будут проходить в ОТО. Каждая территория, включенная в общину, будет иметь свое представительство в местном совете. В одном округе смогут выбрать от двух до четырех депутатов, побеждает кандидат, который получает наибольшее количество голосов избирателей.
- Также появляется новый формат бюллетеня, а кандидаты не могут баллотироваться, к примеру, на должность мэра и одновременно бороться за мандат депутата.
- Кроме того, впервые внутренне перемещенные лица получают право изменить свой избирательный адрес и на этом основании принимать участие в местных выборах.