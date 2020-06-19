Мэры шести украинских городов представили новую партию "Пропозиція". Они планируют принять участие в местных выборах, которые запланированы на 2020 год.

Новую партию "Пропозиція" представили в Киеве 19 июня, сообщает 24 канал.

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Кто принял участие в представлении партии мэров

мэр Днепра Борис Филатов,

мэр Николаева Александр Сенкевич,

мэр Черновцов Алексей Каспрук,

мэр Житомира Сергей Сухомлин,

мэр Кропивницкого Андрей Райкович,

мэр Каховки Андрей Дяченко.

Как утверждают в партии, "цель новосозданной политической силы – построение в стране эффективной системы местного самоуправления как важной составляющей государства".

Во время представления прозвучали заявления, что они являются "программной партией". А одним из акцентов своей работы считают "окончание реформы децентрализации".

Согласно информации на портале Youcontrol, политическая партия "Пропозиція" зарегистрирована в Днепре. Ранее партия называлась "Новая Европейская Украина". Основателем партии указан Андрей Пыльченко. Он директор департамента торговли и рекламы Днепровского городского совета. Также он среди руководителей благотворительной организации "Фонд обороны страны".

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