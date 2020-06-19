Мери шести українських міст представили нову партію "Пропозиція". Вони планують взяти участь у місцевих виборах, які заплановані на 2020 рік.

Нову партію "Пропозиція" представили в Києві 19 червня, повідомляє 24 канал.

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Хто взяв участь у представленні партії мерів

міський голова Дніпра Борис Філатов,

міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич,

міський голова Чернівців Олексій Каспрук,

міський голова Житомира Сергій Сухомлин,

міський голова Кропивницького Андрій Райкович,

міський голова Каховки Андрій Дяченко.

Як переконують у партії, "мета новоствореної політичної сили – побудова в країні ефективної системи місцевого самоврядування як важливої складової держави".

Під час представлення прозвучали заяви, що вони є "програмною партією". А один з акцентів своєї роботи вважають "закінчення реформи децентралізації".

Згідно з інформацією на порталі Youcontrol, політична партія "Пропозиція" зареєстрована в Дніпрі. Раніше партія називалась "Нова Європейська Україна". Засновником партії вказаний Андрій Пильченко. Він директор департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради. Також він серед керівників благодійної організації "Фонд оборони країни".

Місцеві вибори в Україні: головне

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. На них обиратимуть міських голів та депутатів селищних, міських та обласних рад. Вони відбуватимуться за новими правилами.

На місцевих виборах депутатів у 52 радах (30 з яких – міські та 22 – обласні) буде виключно партійне висування, яке не передбачає самовисування. Список кандидатів у бюлетені партія повинна затвердити на зборах, крім того, у ньому повинен бути дотриманий гендерний баланс – щонайменше 40% представників однієї статі.

Для округів, менших ніж 90 тисяч виборців, знімається обов'язковість балотуватися лише під прапором партії.

Вибори відбуватимуться в ОТГ. Кожна територія, включена в громаду, матиме своє представництво у місцевій раді. В одному окрузі зможуть вибрати від двох до чотирьох депутатів, перемагає кандидат, який отримує найбільшу кількість голосів виборців.

Також з'являється новий формат бюлетеня, а кандидати не можуть балотуватися, до прикладу, на посаду міського голови та одночасно боротися за мандат депутата.