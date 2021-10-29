На проекты для Восточной Украины выделили более 160 миллиардов долларов
Проект USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины" имеет целью улучшить экономику Восточной Украины в ответ на агрессию России. Инициатива началась в 2018 году и продлится до 2024 года. Целевые географические регионы проекта – территории Луганской и Донецкой областей, контролируемые Правительством Украины, а также отдельные регионы Приазовья.
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Директор региональной миссии USAID в Украине и Белоруссии Джеймс Хоуп говорит, что Восток Украины – важный для USAID регион. По его словам, США поддерживали восточные регионы Украины с самого начала, со времен Революции достоинства.
Мы хотим показать, насколько мы преданы тем, кто стоял на Майдане, отстаивая интересы государства. Поэтому было принято решение выделить более 160 миллиардов долларов на Восточные регионы,
– говорит он.
Джеймс Хоуп отмечает, что в основном эти средства были направлены на экономическое восстановление. Проект также делает акцент на работе с уязвимыми группами.
Работаем мы также с сообществами, с политиками, чтобы улучшить инвестиционный поток в долгосрочной перспективе. Конечно, ситуация очень сложная, тяжелая, однако, мы верим, что Восточная Украина – регион с чрезвычайным потенциалом и что у нас на горизонте есть сигналы к переменам,
– добавил директор региональной миссии USAID.
Он также рассказал, что у него были личные встречи в Луганской области с фермерами, с лидерами сообществ и предпринимателями. В частности, Хоуп акцентировал на огромном потенциале в Мариуполе, где он увидел молодое поколение людей, генерирующих "чрезвычайные идеи для IT-сектора, которые могут повлиять на глобальное развитие".
Проект USAIDработает на Востоке Украины с 2018 года и рассчитан на шесть лет. После начала войны на Востоке Украины проект дает возможность улучшить жизнь. А также изменить стереотипы и помочь украинцам в трансформации своих общин, создать новые бизнесы в перспективных отраслях экономики, выйти на новые рынки в Украине и за ее пределами, продвигать истории успеха о людях, предприятиях и сообществах, открывающих новые возможности Востока Украины.
"Важно помочь Востоку и всей Украине изменить свое отношение к своему потенциалу"
USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины" работает уже три года. Директор по вопросам коммуникации проекта Вера Илляш говорит, что люди все еще ассоциируют Восток Украины с военными действиями, с экономическим упадком, с плохой инфраструктурой, плохими дорогами, депрессией. По ее словам, люди воспринимают эти регионы отделенно от других регионов Украины. Потому, говорит женщина, цель кампании "Восток: Перезагрузка" – сломать этот стереотип.
Мы знаем, какие возможности есть в этом регионе. Мы знаем, какой огромный потенциал имеет этот регион. Мы знаем, как быстро там развивается IT-сектор, инновационное производство, какие технологии сейчас существуют в агросекторе, поэтому мы считаем очень важным помочь Востоку и всей Украине вообще изменить свое отношение к своему потенциалу. То есть, сделать некий ребрендинг этого региона в нашем подсознании,
– говорит Илляш.
По ее словам, под перезагрузкой подразумевается обновление имеющихся ресурсов, а также запуск нового образа мышления. Восток Украины, говорит женщина, имеет богатую историю, высокий научный и промышленный потенциал. И именно поэтому этот регион может стать "драйвером развития инноваций и развития различных экономических отраслей бизнеса". Кроме того, он может стать местом перезагрузки сознания у населения, в частности, у молодежи.
То есть, из постиндустриального региона он может превратиться в новую Кремниевую долину. Там трудятся очень талантливые люди с огромным потенциалом. И нужно иметь желание – менять жизнь к лучшему. Существует много людей, которые очень успешны и о которых мало кто знает,
– добавила она.
"Восток Украины имеет богатую историю, высокий научный и промышленный потенциал" / Фото – 24 Канал, Валентины Полищук
Проект USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины" за последние два года написал более 200 историй успеха о предпринимателях, жителях этого региона, о развивающихся бизнесах, о людях, которые решили идти по пути, который им интересен, что-то достигать, развивать стартапы, жить интересной жизнью. Успешные регионы создают успешные люди, подчеркнула Ильяш.
"В маленьких городах тоже есть талантливые дети"
Предприниматель Анна Теличко, создавшая сеть центров STEM-образования в Донецкой области, обучает детей в маленьких городах робототехнике, а именно Угледаре, Курахове, Волновахе, говорит, что до 2014 года с семьей проживала в Донецке. Женщина работала доцентом на кафедре прикладной математики и информатики в Донецком национальном техническом университете, где готовили будущих программистов.
С началом военных действий мы уехали из Донецка. Когда переехали, то с мужем почувствовали нехватку инфраструктуры для развития детей в городе. У нас двое своих сыновей, и мы решили изменить эту ситуацию и открыли в Угледаре центр STEM-образования. Начали обучать детей робототехнике, программированию. Следующим этапом нашего социального предприятия было участие в проекте USAID,
– говорит Теличко.
Благодаря гранту удалось расширить деятельность и открыть два новых центра. В маленьких городах Донецкой области, говорит женщина, для образования используют современные методы. Дети также могут участвовать в международных соревнованиях.
В маленьких городах есть талантливые дети. И в центрах мы стараемся поддержать развитие их потенциала. Благодаря нашей деятельности дети чувствуют себя частью международного сообщества,
– добавила она.
Теличко говорит, что дети ежегодно принимают участие в региональных, всеукраинских и международных соревнованиях и показывают высокие результаты. Так, в частности, в 2020 году они представляли Украину на Всемирной олимпиаде по робототехнике, где они могли сразиться с командами-победителями из 90 стран мира. К примеру, в 2020 году в международном финале команда из Украины заняла второе место.
Хочу сказать, что дети – это будущее нашего региона и нашей страны. Очень важно поддерживать их развитие. Кроме того, мы стараемся работать с цифровой зависимостью детей, характерной для всего мира. Эта проблема может повлиять на наше будущее. И наши дети могут стать создателями IT-технологий, которыми будут пользоваться по всему миру,
– отметила предприниматель.
В Киеве презентовали новую коммуникативную кампанию "Восток: Перезагрузка" / Фото – 24 канал, Валентины Полищук
Секреты успеха от Гая Кавасаки
Во время презентации "Восток: Перезагрузка" своими секретами успеха поделился автор бестселлеров, евангелист брендов Apple, Canva, Mercedes-Benz Гай Кавасаки. Он рассказал, что давно живет в Кремниевой долине. В 1972 году он поступил в колледж и с тех пор не покидал это место.
Я работал на Apple, Google, Canva, имел 4-5 стартапов. И я собственно понимаю, как запустить компанию и как ее продвигать. И ваш регион имеет такой значительный потенциал на самом деле. Что отличает удачного бизнесмена от не удачного? Даже если вы опасаетесь, не знаете, сомневаетесь – идите дальше. Если вы испугаетесь – все прекратится. Себя надо мотивировать,
– говорит мужчина.
Кавасаки поделился своими инсайдами, которые, по его мнению, сократят путь к успеху предпринимателям. А именно:
- Создать клиентскую базу потребителей;
- Задать вопрос: "Что?". Поэтому, ясно видеть и знать, что вы хотите;
- Перейти к следующей кривой. То есть, не оставаться на том же этапе и не делать то же самое. Нельзя определять свой бизнес в рамках того, что вы уже делаете;
- Ваш продукт должен быть жизнеспособным, ценным и что-то подтверждающим. То есть, чтобы вы могли зарабатывать деньги и добиваться успеха. Ценное – это значит, что вы делаете то, что изменяет мир. Подтверждение – это имеется ввиду, когда вы берете свое видение и тестируете в рамках своей компании.
- Когда вы запускаете кампанию, то нанимайте людей, которые верят в вас и горят тем, что вы делаете. На уровне стартапа вы, как семья, живущая этим;
- Беспокойтесь по поводу больших вещей. Вы завершаете работу над прототипом, выводите его на рынок и волнуйтесь о чем-то великом, не о логотипах, графиках, палитре;
- Вдохновляйтесь уникальностью и ценностью. Это подходит и к личной жизни. Если вы уникальная партнерша или партнером, то ваша семья будет крепче и счастливее;
- Предприниматели всегда должны думать о новых версиях продукта. То есть, двигаемся;
- Изменять ход своих мыслей;
- Игнорировать чушь. Когда кто-то влиятельный говорит, что что-то нельзя сделать – не верьте.
Даже если вы опасаетесь, не знаете, сомневаетесь – идите дальше", Гай Кавасаки / Фото – 24 канал, Валентины Полищук
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"Очень важно понять, кем вы хотите быть и в каком направлении двигаться"
Вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что он из небольшого городка. Поэтому первое цифровое агентство запустил без средств. По его словам, Министерство цифровой трансформации, которое он вместе с командой запустили как стартап, первый год работал без бюджета.
После каждой проблемы ты должен делать выводы. Очень важно понять, кем вы хотите быть и в каком направлении двигаться. Ибо именно это позволяет выбрать правильный путь и правильную обстановку, правильные инструменты. Не важно, кто ваши родители, в каком городке вы находитесь и какая ситуация в мире. Вы можете стать тем, кем захотите,
– говорит он.
Федоров также добавил, что его секретами успеха являются пять шагов:
- Вы можете стать кем угодно;
- Цифровые технологии – инструменты для развития;
- Ваше окружение – важно;
- Неудача – не поражение, а повод к развитию;
- Большая история начинается с видения;
По его словам, сегодня активно развивается Мариуполь и становится определенным центром стартапов идей на Востоке Украины. Чиновник говорит, что в этом году планируют подключить более 6 тысяч объектов социальной инфраструктуры, три тысячи населенных пунктов к интернету. В результате более одного миллиона украинцев впервые получат интернет. По его словам, большое количество этих населённых пунктов находится на Востоке Украины.
Также мы работаем над сервисами, которые есть в Украине – "еМалятко", социальные услуги для украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях. Сейчас мы работаем над проектом, который инициировал президент – это возможность для проживающих на Востоке украинцев иметь прямую связь с президентом. Это было публичное решение СНБО. Мы хотим, чтобы украинцы, независимо от того, где они проживают, имели одинаковые возможности, и технологии как раз помогают в решении этой задачи.
– добавил он.
"Очень важно понять, кем вы хотите быть и в каком направлении двигаться", Михаил Федеров / Фото – 24 канал, Валентины Полищук
"Борьба касается каждого украинца"
Золотой призер Олимпийских игр Жан Беленюк рассказал, что был активным ребенком, но ясно не мог понять, какой вид спорта ему мне подходит. Поэтому ходил из секции в секцию. Когда оказался на секции борьбы, то с первого занятия понял, что это "именно тот вид спорта с первого занятия".
Мне нравится, когда ты один на один и в честной борьбе. Это похоже на нашу страну, потому что нам за всю историю тоже нужно всегда бороться за свою независимость, за свое светлое будущее, бороться с вызовами. Греко-римская борьба может претендовать на национальный вид спорта, потому что она касается каждого украинца не только в плоскости спорта, но и из-за повседневных вызовов,
– говорит он.
"Борьба касается каждого украинца", Жан Беленюк / Фото – 24 канал, Валентины Полищук
Беленюк говорит, что травмы для спортсмена – неотделимая составляющая в жизни. Поэтому поражения часто дают больше, чем иногда сами победы. Ведь тогда человек может понять, что следует пересмотреть стратегию и тактику и начать делать свое дело еще лучше и по-другому. Поражения, по его словам, мотивируют развиваться и просыпаться каждое утро, чтобы в следующий раз быть лучше.