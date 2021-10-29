На проекты для Восточной Украины выделили более 160 миллиардов долларов

Проект USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины" имеет целью улучшить экономику Восточной Украины в ответ на агрессию России. Инициатива началась в 2018 году и продлится до 2024 года. Целевые географические регионы проекта – территории Луганской и Донецкой областей, контролируемые Правительством Украины, а также отдельные регионы Приазовья.

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Директор региональной миссии USAID в Украине и Белоруссии Джеймс Хоуп говорит, что Восток Украины – важный для USAID регион. По его словам, США поддерживали восточные регионы Украины с самого начала, со времен Революции достоинства.

Мы хотим показать, насколько мы преданы тем, кто стоял на Майдане, отстаивая интересы государства. Поэтому было принято решение выделить более 160 миллиардов долларов на Восточные регионы,

– говорит он.

Джеймс Хоуп отмечает, что в основном эти средства были направлены на экономическое восстановление. Проект также делает акцент на работе с уязвимыми группами.

Работаем мы также с сообществами, с политиками, чтобы улучшить инвестиционный поток в долгосрочной перспективе. Конечно, ситуация очень сложная, тяжелая, однако, мы верим, что Восточная Украина – регион с чрезвычайным потенциалом и что у нас на горизонте есть сигналы к переменам,

– добавил директор региональной миссии USAID.

Он также рассказал, что у него были личные встречи в Луганской области с фермерами, с лидерами сообществ и предпринимателями. В частности, Хоуп акцентировал на огромном потенциале в Мариуполе, где он увидел молодое поколение людей, генерирующих "чрезвычайные идеи для IT-сектора, которые могут повлиять на глобальное развитие".

Проект USAID работает на Востоке Украины с 2018 года и рассчитан на шесть лет. После начала войны на Востоке Украины проект дает возможность улучшить жизнь. А также изменить стереотипы и помочь украинцам в трансформации своих общин, создать новые бизнесы в перспективных отраслях экономики, выйти на новые рынки в Украине и за ее пределами, продвигать истории успеха о людях, предприятиях и сообществах, открывающих новые возможности Востока Украины.

"Важно помочь Востоку и всей Украине изменить свое отношение к своему потенциалу"

USAID "Экономическая поддержка Восточной Украины" работает уже три года. Директор по вопросам коммуникации проекта Вера Илляш говорит, что люди все еще ассоциируют Восток Украины с военными действиями, с экономическим упадком, с плохой инфраструктурой, плохими дорогами, депрессией. По ее словам, люди воспринимают эти регионы отделенно от других регионов Украины. Потому, говорит женщина, цель кампании "Восток: Перезагрузка" – сломать этот стереотип.

Мы знаем, какие возможности есть в этом регионе. Мы знаем, какой огромный потенциал имеет этот регион. Мы знаем, как быстро там развивается IT-сектор, инновационное производство, какие технологии сейчас существуют в агросекторе, поэтому мы считаем очень важным помочь Востоку и всей Украине вообще изменить свое отношение к своему потенциалу. То есть, сделать некий ребрендинг этого региона в нашем подсознании,

– говорит Илляш.