Температура воздуха будет достигать +3...+8 градусов. Теплее будет на Юге, а холоднее – на Востоке.
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Погода в регионах
В западных областях днем обещают +4...+8, ночью морозы -2 возможны на Закарпатье и Буковине. В Центре и Севере столбики термометров будут достигать +5...+7, а ночью будут опускаться до нуля и небольших морозов.
В южных регионах, например, в Николаевской и Херсонской областях обещают +8...+10 градусов. В восточных, в частности в Донецкой области – +3...+5. В Киеве – +5…+7.
Будет сухо
Синоптик Наталья Диденко отметила, что 24 февраля западная облачность растворится в более чистом небе. Днем 24 февраля существенных осадков не будет. Однако ночью и утром могут быть небольшие осадки в Запорожье, в Крыму и в южных районах Донбасса.
На Востоке также прогнозируют мокрый снег.
Погода в городах Украины 24 февраля
Ужгород – +6...+8
Львов – +5...+7
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +5...+7
Хмельницкий – +4...+6
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +5...+7
Винница – +4...+6
Одесса – +6...+8
Николаев – +8...+10
Херсон – +8...+10
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +5...+7
Сумы – +4...+6
Полтава – +5...+7
Днепр – +6...+8
Запорожье – +6...+8
Донецк – +3...+5
Луганск – +4...+6
Харьков – +4...+6
Киев – +5...+7
Погода 24 февраля / Карта Укргидрометцентра