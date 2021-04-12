В Украине прогнозируют заморозки: в каких областях будет холодно
Утром 12 апреля в большинстве областей Украины ожидаются заморозки. Холодно будет везде, кроме юго-восточного региона.
Источник:ГСЧС
О холодной погоде 12 апреля предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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В Украине будут заморозки
Ночью и утром 12 апреля по всей территории Украины, кроме юго-восточной части, на поверхности почвы будут заморозки 0... +5 градусов.
Поэтому там объявили 1 уровень опасности – желтый.
По информации Укргидрометцентра, заморозки прогнозируют
- в центральных,
- северных,
- западных регионах, кроме Закарпатья.
Зато в юго-восточных регионах ожидают дождь.
Днем температура воздуха в среднем возрастет до +18... +20 градусов в восточных областях, до +13... +15 – в центральных, до +17... +19 в западных.
Почти по всей Украине утром 12 апреля будут заморозки / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
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