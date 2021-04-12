Утром 12 апреля в большинстве областей Украины ожидаются заморозки. Холодно будет везде, кроме юго-восточного региона.

О холодной погоде 12 апреля предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также Тепло не будет стабильным: какую погоду ожидают в апреле – прогноз

В Украине будут заморозки

Ночью и утром 12 апреля по всей территории Украины, кроме юго-восточной части, на поверхности почвы будут заморозки 0... +5 градусов.

Поэтому там объявили 1 уровень опасности – желтый.

По информации Укргидрометцентра, заморозки прогнозируют

в центральных,

северных,

западных регионах, кроме Закарпатья.

Зато в юго-восточных регионах ожидают дождь.

Днем температура воздуха в среднем возрастет до +18... +20 градусов в восточных областях, до +13... +15 – в центральных, до +17... +19 в западных.

Обратите внимание! По данным Укргидрометцентра уже с 14 апреля в Украину вернется непогода. После короткой паузы на Западе снова прогнозируют снегопады и дожди. В других регионах страны обещают ливни.



Почти по всей Украине утром 12 апреля будут заморозки / Скриншот с сайта Укргидрометцентра