Летние детские лагеря в Украине находятся в самом лучшем состоянии. Более того, там часто фиксируют вспышки различных инфекционных заболеваний среди детей. Поэтому работа таких заведений в условиях пандемии коронавируса имеет повышенные риски.

Так, только за прошедшее лето в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций. Этот вопрос обсуждали во время традиционного совещания под председательством президента Зеленского, передает Офис Президента.

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Так, глава Минздрава Максим Степанов уточнил: ежегодно в летних лагерях Украины отдыхает более миллиона детей.

Это много детей, и правила их отдыха в условиях коронавируса должны быть серьезно продуманы. В то же время большинство лагерей у нас в довольно обветшалом состоянии. Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей,

– ответил на это президент.

Заметим, что Кабинет Министров уже разрешил работу баз отдыха, а теперь еще и рассмотрит предложение Зеленского по улучшению качества работы летних лагерей.

Тем временем глава правительства Денис Шмигаль убеждает: в Кабмине внимательно относятся к информации ВОЗ об ухудшении ситуации с коронавирусом в глобальном масштабе и того, что наибольшей угрозой сейчас является самоуспокоение.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине?

В Украине 9 июня подтвердили 394 новых случая COVID-19, летальных случаев за сутки зафиксировали 13, а еще 217 больных выздоровели.



Всего с начала пандемии в Украине заболели 27 856 человек, из них 12 412 выздоровели, а умерли от осложнений, вызванных инфекцией, – 810.