Літні дитячі табори в Україні перебувають у ненайкращому стані. Ба більше – там часто фіксують спалахи різних інфекційних захворювань серед дітей. Тому робота таких закладів в умовах пандемії коронавірусу має підвищені ризики.

Так, лише за минуле літо в дитячих таборах було зафіксовано понад 80 спалахів різних інфекцій. Це питання обговорювали під час традиційної наради під головуванням президента Зеленського, передає Офіс Президента.

Тим часом На Донбасі з 10 червня відкривають пункти пропуску: які умови перетину

Так, глава МОЗ Максим Степанов уточнив: щороку у літніх таборах України відпочиває понад мільйон дітей.

Це багато дітей, і правила їхнього відпочинку в умовах коронавірусу мають бути серйозно продумані. Водночас більшість таборів у нас у доволі застарілому стані. Нині маємо хорошу можливість провести їхній аудит, відремонтувати, де потрібно, підвищити критерії їхньої якості, комфорту, харчування дітей,

– відповів на це президент.

Зауважимо, що Кабінет Міністрів уже дозволив роботу баз відпочинку, а тепер ще й розгляне пропозицію Зеленського щодо покращення якості роботи літніх таборів.

Тим часом глава уряду Денис Шмигаль переконує: у Кабміні уважно ставляться до інформації ВООЗ щодо погіршення ситуації з коронавірусом у глобальному масштабі й того, що найбільшою загрозою нині є самозаспокоєння.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні? В Україні 9 червня підтвердили 394 нових випадки COVID-19, летальних випадків за добу зафіксували 13, а ще 217 хворих одужали.



Всього від початку пандемії в Україні захворіли 27 856 людей, з них 12 412 одужали, а померли від ускладнень, спричинених інфекцією, – 810.