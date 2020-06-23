В Украине начнут проведение инвентаризации всех лесов. Последний раз такой учет проводили в 1996 году, а понятие национальной инвентаризации вообще является новым для нашего государства.

Соответствующий указ об инвентаризации подписал Владимир Зеленский. Как сообщает Правительственный портал, после вступления в силу должны принять еще два необходимых документа: порядок организации и проведения Национальной инвентаризации лесов Украины и инструкцию по проведению Национальной инвентаризации лесов Украины.

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Именно благодаря национальной инвентаризации лесов мы получим полную и обновленную информацию о фактической лесистости государства, запасе древесины в лесах и ее технической пригодности,

– сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий.

Почему это важно

Гослесагентство владеет информацией только относительно 73% украинских лесов. Другие 27% находятся в подчинении разных органов власти, коммунальной собственности. Последний раз учет лесов в полном объеме проводили в 1996 году, а понятие Национальной инвентаризации вообще новое для Украины.

Ныне актуальной информации о лесах Украины нет. При этом процедура ведения государственного лесного кадастра и учета лесов на основе обобщения данных лесоустройства, не позволяет получить статистически достоверные оценки показателей.

Что такое национальная инвентаризация лесов? Это сбор статистически обоснованной информации о количественных и качественных показателях состояния и динамики лесов государства и их потенциала. Инвентаризацию делают для нужд государственного управления, составления стратегического плана ведения лесгосхозов, государственного лесного кадастра, мониторинга окружающей среды, национальной и международной отчетности о лесах.

Как это планируют сделать?

Всего планируется обследовать 18 тысяч участков. Специалисты по специальной схеме проведут обследование, а полученную информацию обработают с использованием статистических методов. В дальнейшем обобщается в национальном масштабе.

Ожидается, что благодаря проведению Национальной инвентаризации лесов будет получена достоверная оценка общих запасов лесных насаждений.

Среди других потенциально важных результатов – определение площади самозалесненных сельскохозяйственных земель и уточнение отчетности в Рамочную конвенцию ООН об изменении климата ООН и Киотский протокол относительно ежегодного уровня поглощения парниковых газов лесами Украины и тому подобное.