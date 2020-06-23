В Україні почнуть проведення інвентаризації усіх лісів. Востаннє такий облік у повні проводили у 1996 році, а поняття національної інвентаризації взагалі є новим для нашої держави.

Відповідний указ про інвентаризацію підписав Володимир Зеленський. Як повідомляє Урядовий портал, після набрання чинності мають ухвалити ще два необхідні документи: порядок організації та проведення Національної інвентаризації лісів України та інструкцію з проведення Національної інвентаризації лісів України.

Тим часом Грози, шквали та град: на Україну насувається потужна негода

Саме завдяки національній інвентаризації лісів ми отримаємо повну та оновлену інформацію про фактичну лісистість держави, запас деревини в лісах та її технічну придатність,

– повідомив Голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький.

Чому це важливо

Держлісагентство володіє інформацією лише стосовно 73% українських лісів. Інші 27% перебувають у підпорядкуванні різних органів влади, комунальній власності. Востаннє облік лісів у повному обсязі проводили у 1996 році, а поняття Національної інвентаризації взагалі нове для України.

Нині актуальної інформації про ліси України немає. При цьому процедура ведення державного лісового кадастру та обліку лісів на основі узагальнення даних лісовпорядкування не дає змоги отримати статистично достовірні оцінки показників.

Що таке національна інвентаризація лісів? Це збір статистично обґрунтованої інформації про кількісні та якісні показники стану та динаміки лісів держави і їхнього потенціалу. Інвентаризацію роблять для потреб державного управління, складання стратегічного плану ведення лісгосгоспів, державного лісового кадастру, моніторингу довкілля, національної та міжнародної звітності про ліси.

Як це планують зробити?

Загалом планується обстежити 18 тисяч ділянок. Фахівці за спеціальною схемою проведуть обстеження, а отриману інформацію оброблять з використанням статистичних методів. Надалі узагальнять у національному масштабі.

Очікується, що завдяки проведенню Національної інвентаризації лісів буде отримана достовірна оцінка загальних запасів лісових насаджень.

Серед інших потенційно важливих результатів – визначення площі самозаліснених сільськогосподарських земель та уточнення звітності до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ООН та Кіотського протоколу щодо щорічного рівня поглинання парникових газів лісами України тощо.